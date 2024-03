Presentan cargos contra imputado de asesinar a dos estudiantes peruanos de visita en la isla

Luego de diez meses de una intensa investigación, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia lograron esclarecer y procesar el caso del asesinato de dos estudiantes peruanos que se encontraban de visita en Puerto Rico, y en el día de hoy formularon cinco cargos contra el responsable del crimen.

El imputado fue identificado como Jeremy Rafael Serrano Alicea, de 26 años, y en su contra pesan cinco cargos presentados por la Fiscalía de San Juan por el asesinato de Franco Medina Angulo y Sergio Palomino Ruiz, de 29 y 28 años respectivamente, tras un incidente originado dentro del negocio Emoji, ubicado en la calle Loíza en San Juan.

Entre los cargos también se incluyó la tentativa de asesinato de una tercera persona.

“La muerte de dos jóvenes inocentes de nacionalidad peruana conmovió, no solo a Puerto Rico, sino a la comunidad internacional. Transcurrieron meses, pero las investigaciones no se detienen hasta que se logra obtener la prueba requerida para procesar a los responsables de la comisión de delitos y hacer justicia. La impunidad no tiene cabida en Puerto Rico. Gracias a la labor incansable de los agentes del Negociado de la Policía y de los fiscales del Departamento de Justicia, hoy les comunicamos a los familiares de Franco y Sergio que la persona que les arrebató la vida enfrenta cinco cargos criminales y estamos listos para hacerles justicia”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

“Hoy culmina la primera etapa de este caso, al lograr el esclarecimiento del asesinato de dos jóvenes inocentes con un gran futuro, que murieron a manos de otro joven, que demostró no tener ningún tipo de respeto ni valor por la vida de los demás. No podemos devolverles la vida a estos jóvenes, pero podemos brindarle a su familia la certeza de que en Puerto Rico existe la Justicia”, manifestó el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

El comisionado explicó que Serrano Alicea tiene un abultado expediente criminal desde el año 2016, por delitos relacionados al hurto de vehículos y violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas.

De acuerdo con la investigación, el 6 de mayo de 2023, a eso de las 3:50 am, los estudiantes de maestría de la Universidad de Nueva York (NYU, en inglés) se encontraban frente al establecimiento comercial en espera de un servicio de transporte.

Mientras, Serrano Alicea salió del negocio haciendo disparos con un arma de fuego automática alcanzando a los estudiantes y ocasionándoles la muerte, según demostró la investigación a cargo del agente Erick Ortiz Rodríguez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Serrano fue arrestado por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos, durante la noche del viernes, tras arribar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en un vuelo procedente de Baltimore, y quedó bajo la custodia de la División de Homicidios del CIC de San Juan.

Contra el imputado, el fiscal Ángel García Rodríguez presentó dos cargos de asesinato en primer grado, uno de tentativa de asesinato, uno de posesión y uso ilegal de un arma automática y uno por poner en riesgo a la seguridad de la ciudadanía al disparar un arma de fuego en público.

Tanto el comisionado de la Policía como la jefa de los fiscales del Departamento de Justicia, Jessika Correa González, han mantenido informados a los familiares de las víctimas durante el proceso. Además, la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia les ha brindado apoyo a través de sus servicios.