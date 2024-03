Senado recibe a congresistas hispanos demócratas en la isla

El Senado recibió hoy a unos 11 congresistas acompañados por personal y ayudantes en el Congreso de los Estados Unidos.

“Nos encontramos en un punto crítico de nuestra historia, enfrentando retos significativos que demandan soluciones innovadoras y colaboración. Los diálogos que fomentamos aquí, centrados en el desarrollo económico, la reforma en salud y educación, así como la seguridad y prevención del delito, son esenciales para nuestro avance colectivo”, expresó el presidente del Senado, José Dalmau Santiago.

Entre los congresistas estuvieron Salud Carbajal del Distrito 24 de California; Lou Correa del Distrito 46 de California; Maxwell Frost del Distrito 10 de Florida; Sylvia Garcia del Distrito 29 de Texas; Rick Larsen del Distrito 2 del estado de Washington; Raúl Ruiz del Distrito 25 de California; Andrea Salinas del Distrito 6 de Oregón; Linda Sánchez del Distrito 38 de California; Gabe Vásquez del Distrito 2 de Nuevo México; y Adriano Espaillat congresista del Distrito 13 de Nueva York.

“Este encuentro no es solo una reunión protocolaria, es un momento para conectar, compartir y proyectar a nuestra isla. Hoy Comparto con ustedes un proyecto en el que he estado trabajando intensamente: una ley que busca atender el desarrollo económico de Puerto Rico a través de la Inversión. Este proyecto tiene el potencial no solo de fortalecer nuestra economía, sino también de integrar a Puerto Rico de manera más efectiva en las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos, beneficiando así a nuestros ciudadanos y a la economía estadounidense en general”, explicó Dalmau Santiago.

Asimismo, habló sobre la importancia de fortalecer el bienestar público, generar empleo, innovar en educación y promover un estilo de vida saludable.

“Cada paso que damos juntos hacia la cooperación y el apoyo mutuo es un paso hacia una vida mejor para nuestros ciudadanos. Agradezco profundamente su apoyo continuo a Puerto Rico. Su presencia aquí es un testimonio de la solidaridad y el compromiso que compartimos”, sentenció el presidente senatorial.