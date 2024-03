Relatan cómo se pagaba el préstamo personal del suspendido alcalde de Ponce

El ex director de Obras Públicas Municipal, Oscar Iván Nazario Segarra, describió el viernes, ante el juez Daniel López González en Sala 405 del Centro Judicial de Ponce, cómo pagaba el préstamo personal de 50 mil dólares a solicitud del alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón, durante el segundo día de vista preliminar en su contra por cuatro denuncias por violaciones a los artículos 4.2, de la Ley de Ética Gubernamental, y 251, del Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.

La Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independidente (Opfei) formuló cargos contra Irizarry Pabón por, supuestamente, solicitar dinero a empleados suyos para pagar un préstamo personal de 50,000 dólares.

“Para el mes de marzo 2021, luego de una reunión de staff, del gabinete municipal, el alcalde me solicitó que me reuniera con él, en el Salón de los Alcaldes, de la Alcaldía de Ponce, me dice que me quede para hablar de otros asuntos. Me senté, el alcalde me comienza a hablar del señor Luis Báez de que le estaba haciéndole daño a él, al alcalde, a la administración con sus actitudes, con sus comentarios, con sus acciones, y que, por ende, al hacerle daño a él, pues me hacía daño a mi, el señor Luis Báez con sus comentarios”, dijo Nazario.

“Culmina el tema de Luis Báez, el alcalde está en su silla, frente a su escritorio, abre una de las gavetas del escritorio, saca una libreta, la pone encima del escritorio y me dice esta es la libreta del préstamo del compai tuyo. Yo no puedo pagar este préstamo, tengo problemas en mi casa por él, te toca resolver a ti”, agregó.

“Háblate con el señor Jorge Mercado, que se moje también y le pides dinero a los directores y pagan el préstamo”, dijo Nazario quien reafirmó que dichas instrucciones fueron emitidas por “Luis Irizarry Pabón”.

“Él cogió la libreta, la guardó y culminó la reunión y llamé a Jorge Mercado y le expresé las instrucciones del alcalde”, dijo Nazario al abundar que se dio la reunión con el entonces director de Manejo de Emergencias municipal, Jorge Mercado en la Plaza Pública de Ponce, a instrucciones del alcalde.

“Me sentí amenazado de que, pues mi jefe me está solicitando que pague un préstamo, que le pida dinero a los directores, es mi jefe directo, pues temí perder el empleo. Y antes de eso, me está hablando sobre lo de Luis Báez”, respondió Nazario.

Asimismo, Nazario relató varias gestiones que realizó para pagar el préstamo. Explicó que el 22 de abril de 2021, Día del Planeta Tierra, durante una actividad de su dependencia municipal “el alcalde llegó a La Lula… me llama y me acerco a su guagua y en ese momento me entregó la libreta del préstamo”. “Cuando me la entregó, la metí en mi bolsillo… culminada la actividad, llamé a Jorge Mercado y le dije cabrón nos jodimos, me entregaron la libreta. Tenemos que meter mano porque el pago está a punto de vencerse. Vencía los 25 de cada mes”, relató el testigo.

Mencionó que no se atrevía a pedir dinero como le construyó el alcalde/ “Sentía que era algo ilegal. Jorge me comentó lo mismo. Yo puedo pagar un mes completo y el otro pagó el otro (mes). Lo pagué con un dinero de liquidación cuando renuncié al Municipio de San Juan”. Sobre el caso del pago sufragado por Jorge Mercado, dijo que “él lo pagó de otra liquidación de él”.

Sostuvo que el pago del préstamo totalizaba a 968,45 dólares. Los pagos que comenzó a dar corresponden a los meses de abril y mayo de 2021. El testigo Oscar Nazario relató que habló nuevamente con Mercado para los pagos del mes de junio de 2021 y dijeron que, al no tener dinero para pagarlo, que accederían a cumplir con las instrucciones del alcalde Irizarry Pabón, “le solicité dinero fue al señor Waldemar Rivera, director de Ayuda al Ciudadano. Estaba haciendo un serrucho para el pago de una deuda de campaña. Lo dije así porque no tenía la confianza con él, me dijo que si, me dio 50 dólares en efectivo en el Salón VIP del Auditorio Juan “Pachín” Vicens”, dijo.

Además, dijo que le solicitó dinero a Luis Velázquez, chofer del alcalde. “Me dio 50 dólares para la deuda”, dijo Nazario quien relató que hizo lo propio con Edgar Avilés (secretario municipal de Ponce) y “sin problema me envió dinero por ATH Móvil”, dijo. Expresó, además, que le solicitó dinero a Avilés en 3 o 4 ocasiones.

Además, Nazario le pidió dinero a Francisco Rodríguez, administrador de la Ciudad. “le sorprendió que le pidiera dinero para eso, pero me dio dinero en varias ocasiones por ATH Móvil y efectivo”, relató.

Asimismo, dijo que le pidió dinero a Alberto Negrón Cruz, director de la Oficina de los Ayudantes del Alcalde.

Otro funcionario municipal al que Nazario le pidió dinero fue a Pedro Luis Quiles Torres, entonces comisionado de la Policía Municipal de Ponce. “Al señor Pedro Quiles le estuvo extraño que le pidiera dinero por segunda ocasión”, comentó Nazario. '

“El dinero que te estoy solicitando realmente no es para una deuda de campaña, es para pagar el préstamo del alcalde. Te voy a coger el dinero que me enviaste por ATH Móvil para que te lo metas por el culo para que no estés insinuando que yo estoy tumbándome el dinero. Él me dice, no te preocupes ya que me estás diciendo para lo que es, cuenta conmigo”, narró Nazario.

Además, le solicitó dinero a la vicealcaldesa de la Ciudad, Marlese Sifre Rodríguez, mediante una llamada telefónica. “Me dio dinero en efectivo y en ATH Móvil en varias ocasiones porque hice solicitud de dinero alrededor de 5 a 6 veces para pagar el préstamo”, dijo el testigo.

“Todos los meses faltaba dinero y Jorge Mercado y yo poníamos 200 a 300 dólares todos los meses”, describió.

Posteriormente comentó que le dio la libreta a Rubén Martínez para que pagara el préstamo. “Me trajo la libreta de pago con el recibo de la sucursal del Banco Popular de Plaza del Caribe en Ponce”, dijo.

Para el mes de julio 2021, Nazario narró en sala que le pidió dinero a Francisco Rodríguez, a Alberto Negrón, Edgar Avilés, Pedro Quiles y Marlese Sifre. “Me daban entre 50 a 100 dólares”, dijo al explicar que el patrón de pedidos prosiguió para los meses de agosto.

“Entre Jorge Mercado y yo completábamos la cantidad del pago”, añadió.

Nazario explicó que posterior a gestionar los pagos del préstamo, intentó sin éxito en varias ocasiones en devolver la libreta de pago. De hecho, describió que fue en octubre de 2021 que finalmente entregó la libreta de pagos del préstamo personal del alcalde.

“Intenté entregar la libreta del préstamo al señor alcalde. Fui a su oficina y le dije que le iba a entregar la libreta porque ya se había salido de proporción lo del préstamo, en las redes sociales de chismes de Ponce. Había salido que Jorge Mercado y yo éramos intocables porque teníamos la libreta del préstamo, que al señor Jorge Mercado estando borracho en un negocio en Ponce, se le cayó la libreta del préstamo y que todo el mundo lo vio. Fue en las redes sociales”, dijo.

Nazario explicó que en octubre de 2021 entregó la libreta de pago a Rafael Torres. “Al alcalde no le gustó que le haya entregado la libreta de pago y se le entregó a Rafael Torres en una actividad del Municipio de Ponce”, narró Nazario en la tarde.

En total, el exdirector de Obras Públicas municipal realizó 6 pagos de ese préstamo personal a nombre de Luis Manuel Irizarry Pabón.

La vista preliminar en la tarde pasará con el contrainterrogatorio de la defensa.

El caso continuará en etapa de vista preliminar para el 10 de abril de 2024 a las 9:00 de la mañana.