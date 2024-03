Razonables para Pablo José Hernández los argumentos de MVC en pleito por candidaturas

Aunque candidatos del Partido Popular Democrático (PPD) reclaman en los tribunales que varias candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD) son nulas, el aspirante popular a la comisaría en Washington, Pablo José Hernández planteó que si estuviese en sus manos la decisión optaría por facilitar el espacio de los impugnados en la papeleta.

“Creo que la defensa de Victoria Ciudadana hace unos argumentos razonables en cuanto a que la ley y el reglamento quizás se contradicen, y la ley va por encima del reglamento”, dijo Hernández Rivera en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico.

El joven abogado destacó que el pleito fue radicado por candidatos populares de forma independiente al PPD. Al tiempo que reconoció los méritos que puedan tener los reclamos de sus correligionarios.

“Hay que ver que decide el juez, que es el que tendrá todos los elementos ante su consideración. Yo no me uní al pleito. Yo creo que cuando hay áreas grises en el derecho electoral, lo mejor es interpretarlo de la manera que mejor facilita la democracia. Y si no está claro el reglamento, hay que ver si la ley, en efecto, no es tan clara. Si yo tuviese que decidir, yo buscaría la manera de facilitar el acceso a estas personas a la papeleta. De nuevo, esto quizás no sea el remedio legal, pero para mí un remedio moral y justo sería decirle mira, sí tenían que recoger endosos, les vamos a dar un mes para que lo hagan, porque no creo que actuaron de mala fe. Creo que actuaron conforme a su interpretación de lo que es la ley”, opinó el candidato popular a comisionado residente en Washington.

El reclamo judicial es que los candidatos que no son aspirantes únicos debieron recoger endosos, aunque hubiese un mecanismo alterno en la colectividad política.

A su juicio, la alegada violación de los candidatos de MVC no es obvia. “Ellos se están basando en una interpretación de la ley y lo otro es una interpretación de la ley, esa es zona gris. Sí creo que fue quizás irresponsable de su parte. Yo soy extremadamente cuidadoso. Yo ante la duda, hubiese cogido los endosos, pero creo que el remedio más justo sería darle un tiempo adicional para que lo hagan”, apuntó Hernández Rivera.

Las candidaturas impugnadas son las de: Ana Irma Rivera Lassen y Edgardo Cruz Vélez, quienes aspiran a la candidatura de comisionado residente en Washington por MVC; Alejandro Santiago Calderón, Edwin Marrero Martínez y Rafael Bernabe Riefkohl aspirantes a candidatos al Senado por acumulación en la misma colectividad; y Mariana Nogales Molinelli, Olvin Valentín Rivera y Gladys Myrna Conty Hernández, aspirantes a representantes por acumulación. Lo mismo ocurre con los siguientes aspirantes de Proyecto Dignidad: Anthony Sánchez Aponte, Stephen Gil Alamo y Wilfredo Pérez Torres.

Sobre afiliación de Ana Irma Rivera Lassén

Una vez más, Rivera Hernández enfatizó que fue el primer candidato a la comisaría residente en radicar como demócrata. Esto en referencia a que la aspirante del MVC, Rivera Lassen, inicialmente se identificó como independiente.

“Yo anuncié que iba a buscar el respaldo financiero y político de los demócratas porque ya estaba certificado como el único candidato demócrata y el mismo día que yo hice ese anuncio, como a las 10:00 de la noche, ella modificó su radicación y se afilió como demócrata. Luego de eso, ella ha tratado de explicar diciendo que ella no se está afiliando al Partido Demócrata, que ella simplemente va a hacer caucus con los demócratas, como hace Bernie Sanders, quien radica como independiente y hace caucus con los demócratas. Ella va a tener que aclarar eso, porque la realidad o eres demócrata o no eres demócrata, y puedes no serlo y hacer caucus con los demócratas, eso está muy bien, pero tienes que aclarar si eres o no eres. Hasta ahora, yo soy el único que claramente está diciendo que soy demócrata”, puntualizó el candidato popular.