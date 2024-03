Pablo José Hernández recibe “señales mixtas” sobre carrera a la gobernación en el PPD

El candidato a comisionado residente en Washington del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera se mantiene neutral en la carrera primarista de su colectividad por la candidatura a la gobernación, pero aseguró que no será así hasta junio, pues anunciará un endoso previo al encuentro electoral de Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza.

Sin embargo, hoy el abogado dijo que recibe “señales mixtas” en sus actividades de campaña por Puerto Rico sobre si la contienda primarista es una abierta o cerrada.

“Realmente no tengo una percepción hecha. Recibo señales mixta. Recibo señales de que va a estar abierta y a la misma vez recibo señales de que va a estar cerrada. Depende de dónde uno camina”, respondió a la pregunta sobre lo que percibe en la calle durante sus eventos de campaña.

En cuanto a las encuestas publicadas recientemente que ubican a Ortiz en la delantera, Hernández Rivera dijo que ningún candidato se debe confiar.

“Una encuesta de elecciones generales no suele ser tan volátil, porque los que son populares siempre van a decir que votan popular, los PNP siempre PNP. O sea que siempre va a haber algo bastante parecido. Pero una encuesta de primaria no tiene esa atadura. O sea, si ya tú eres de un partido dentro del partido, tú eres mucho más fluido. Los resultados de encuesta de primaria pueden cambiar muchísimo entre cuándo se hace una encuesta y el día de la primaria”, planteó. Hernández Rivera utilizó como ejemplos las encuestas y resultados primaristas en las contiendas entre Héctor Ferrer y Ángel Rosa, así como la de Eduardo Bhatia, Charlie Delgado Altieri y Carmen Yulín Cruz.

Sobre su posible endoso antes de la primaria, el abogado afirmó que sí divulgará su preferencia. “Yo no voy a estar neutral hasta el día de la primaria. Voy a decir a quién prefiero. El asunto de cuándo lo anuncio se basa en que yo no quiero ejercer mucha influencia en la mente de los populares porque quiero que voten lo más libremente posible. Pero, por otro lado, también hay muchas personas que tienen un interés legítimo en saber con quién yo quiero trabajar de compañero papeleta. ¿Cómo yo balanceo esos dos intereses que están encontrados? Decidí que haré el anuncio, ni al principio de la de la contienda para que nadie pudiera decir que inclinó la balanza demasiado a favor de este, ni al final que si está cerrada no puedan decir pues el que ganó, ganó porque Pablo lo endosó. Así que lo pienso anunciar con suficiente tiempo antes para que ellos puedan llevar a cabo su campaña y dejando bien claro que yo me siento cómodo con cualquiera”, anticipó Hernández Rivera.

No ha hablado con Colberg Toro

Hace algunas semanas, Hernández Rivera fue objeto de duras críticas por parte del ex comisionado electoral alterno del PPD, Jorge Colberg Toro por unas expresiones sobre cómo sería su relación con un gobernante del Partido Nuevo Progresista.

Hoy, el joven candidato popular adjudica la controversia y las críticas de su correligionario a haber sido sacado de contexto. Aun así, sostuvo que su estilo es no entrar en dimes y diretes con figuras dentro de su colectividad.

“Yo creo que parte de mi éxito en las encuestas que han salido y de lo que percibo en la calle es que me han sabido colocar por encima de dimes y diretes políticos tradicionales, sobre todo los internos del PPD, que son dimes y diretes que por los pasados años nos han hecho mucho daño ante el país”, enfatizó Hernández Rivera. Al tiempo que afirmó que Colberg Toro sacó sus palabras de contexto.

En entrevista Punto por Punto con Metro, Hernández Rivera reiteró su postura sobre la eventualidad de un gobierno dividido. “Yo no creo que yo dije nada controversial. Lo controversial, pues, surge cuando sacan de contexto las palabras y las distorsionan”, expuso. A la pregunta sobre si ha tenido la oportunidad de dialogar el asunto con Colberg Toro, respondió que no.

Avala sanción a Rony Jarabo

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Ronaldo Jarabo, fue uno de los líderes y colaboradores del PPD presidido por Rafael Hernández Colón, abuelo del ahora candidato a comisionado residente. A pesar de reconocer y agradecer esa cercanía, Hernández Rivera respalda la sanción que impuso el partido al veterano político por su endoso al alcalde de San Juan, Miguel Romero.

“Yo creo que sí ameritaba una sanción, una separación de sus funciones. Y y en ese sentido respaldo la acción del presidente del partido. No titubeo en lo absoluto al decirlo y no es algo que diga con satisfacción. O sea, yo tengo mucho aprecio personal hacia Rony”, expuso Hernández Rivera.