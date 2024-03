“Me siento muy feliz”: UPR entrega doctorado Honoris Causa a Rafael Ithier

El reconocido músico Rafael Ithier Natal obtuvo este viernes, el grado Doctor Honoris Causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en una ceremonia que se llevó a cabo en el emblemático Teatro del campus.

En el evento académico también se confirió el grado Doctor Honoris Causa en Ciencias Naturales, a la educadora y química Nadia Cordero Antuñano, y se distiguieron a los académicos la Dra. Josefina Arce Quiñones y el doctor Osvaldo Rosario López como Profesores Eméritos de la mencionada facultad.

“Esta ceremonia exalta la luminosa trayectoria de cuatro personalidades del quehacer artístico y académico en Puerto Rico, precisamente en el marco de la celebración del aniversario 121 de la fundación de nuestra universidad y de nuestro recinto”, expresó la rectora, doctora Angélica Varela Llavona en declaraciones escritas.

Asimismo destacó que “con huellas indelebles y la determinación para seguir contribuyendo a la construcción del país que todos anhelamos, estas destacadas personalidades comparten un compromiso entrañable con sus respectivas vocaciones y con la sociedad a la que pertenecen. Las improntas perdurables del señor Rafael Ithier Natal y de los doctores Nadia Cordero Antuñano, Osvaldo Rosario López y Josefina Arce Quiñones respaldan plenamente la trascendencia de sus quehaceres, haciéndolos merecedores de las distinciones que nuestra universidad y recinto les otorgan hoy, en reconocimiento a sus valiosas contribuciones a Puerto Rico”.

Por su parte, el presidente de la UPR, doctor Luis Antonio Ferrao Delgado destacó que “estos distinguidos profesionales dejan una huella incalculable para nuestra academia y para Puerto Rico. A partir de hoy, sus nombres permanecerán grabados de forma indeleble en las páginas del libro de la historia de la Universidad de Puerto Rico, institución que celebra sus 121 años de historia, y que se honra de poder reconocerles con esta merecida distinción”.

Durante su mensaje de aceptación de la distinción, Ithier Natal –el fundador de la reconocida agrupación de salsa puertorriqueña El Gran Combo- indicó que recibe el reconocimiento “con gran humildad y respeto porque procede de la institución académica que más prestigio y honor le ha dado a este país, la Universidad de Puerto Rico”. “Yo he vivido 97 largos años de los cuales el recuerdo más vivo que tengo es haber entregado y dedicado mi vida a la música y al arte. Nada ha sido más importante y de mayor satisfacción para mí”, agregó.

“Me siento muy feliz […], me siento como que estoy llegando a la luna. Estamos en la Universidad de Puerto Rico. Óigame, para mí esto es lo más grande que me ha pasado. Así es que me puedo morir mañana -aunque no me quiero morir-, pero definitivamente para mí es una maravilla”, añadió.

Según establece el Reglamento de la UPR, la distinción de Doctor Honoris Causa constituye un “grado académico excepcional que se otorga a claustrales o ciudadanos particulares por sus contribuciones al desarrollo de las ciencias o de las artes o de cualquier otra manifestación del saber humano, ya sea en su campo o profesional, mediante actuaciones que promuevan el desarrollo de los valores más preciados de la humanidad”. Mientras, la distinción de Profesor Emeritus se concede a aquellos que, por medio de sus investigaciones y trayectoria académica han producido una destacada contribución al desarrollo en su campo profesional, entre otros.