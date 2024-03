Elección local del Partido Demócrata no es la prioridad en el PPD, según Pablo José Hernández

Para el candidato a la comisaría en Washington del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, la elección del nuevo liderato del Partido Demócrata en Puerto Rico no es comparable con ediciones pasadas de esta contienda como en los ‘80 cuando se enfrentaron Carlos Romero Barceló y Miguel Hernández Agosto.

De hecho, Hernández Rivera opinó que la elección de mañana no es un asunto prioritario para el PPD. Aun así, dejó claro que respalda al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández ante el director de la Administración de Asuntos Federales en Washington, Luis Dávila Pernas. Las expresiones del abogado popular surgieron en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico.

“Esta no es la prioridad número uno del Partido Popular, ni nada menos. En estos momentos la prioridad está en las primarias y luego en la elección general, pero el hecho de que hayamos presentado un candidato, el hecho de que ese candidato sea un candidato fuerte, que tenga una visión de lo que él quiere hacer con el Partido Demócrata, que es ponerla a disposición de los alcaldes y agilizar los fondos de reconstrucción, es positivo. Pero tampoco esto es 1988 cuando Romero Barceló y Hernández Agosto corrían la isla entera pidiendo que participaran en las primarias demócratas”, dijo Hernández Rivera.

El candidato popular a Washington estimó que la participación no será elevada. “El mero hecho de decir presente y llevar gente a votar es una victoria para el Partido Popular. Gane o no en ese día del evento, ya representa un avance respecto a lo que ha hecho en las últimas dos elecciones”, planteó.

La dirección del Partido Demócrata local ha pronosticado duplicarán la participación en la elección que se efectuará en el Coliseito Pedrín Zorrilla. A la elección van los cargos de presidente, vicepresidenta, committeewoman, committeeman, dos miembros por cada distrito senatorial y diez miembros por acumulación. Para la vicepresidencia compiten Ema Marrero Negrón y la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes.

Sobre la elección pasada, Hernández Rivera recordó que hubo impugnación. “Creo que los estadistas tomaron control del Partido Demócrata en una elección que tuvo una irregularidades que fueron denunciadas y apeladas sin éxito. Luego, en el 2020 retuvieron ese control en una elección donde votaron como 1,700 personas y 1,600 votos fueron para los candidatos estadistas, entiendo que los populares lo boicotearon. En esta ocasión yo creo que es importante que el Partido Popular ocupe los espacios”, destacó.

A pesar de no prioritario para el PPD, Hernández Rivera hizo una exhortación a la gente a ir a votar. “Lo que quiero es fijar unas expectativas, verdad. No se esperen que esto es como cuando Miguel Hernández Agosto y Romero Barceló competían por esto. Esto es una elección interna de poca participación y que es un avance para el partido que hayamos presentado candidato y que llevemos gente a votar”, insistió.

No descarta encuentro con Kamala Harris

De otra parte, Hernández Rivera dijo que la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a Puerto Rico, Kamala Harris, será una oficial, por lo que al momento no hay una reunión política con ella.

“Entiendo que es un viaje oficial, así que no me sorprendería si no sucediera (un encuentro con Harris). Pero sí estamos en contacto con gente de las campañas para ver si podemos gestionar algo”, explicó el candidato popular.