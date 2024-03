Abogado del suspendido alcalde de Ponce pide desestimación del caso

El abogado José Antonio Andrew Fuentes solicitó el viernes, la desestimación del caso que se lleva contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, por violaciones a la Ley de ética Gubernamental y enriquecimiento ilícito, por entender, que la declaración jurada de un testigo ante la oficina del Contralor Electoral representa prueba exculpatoria.

“Claro, porque nos escondieron la prueba en Regla 6, porque si nos hubieran entregado esa prueba en Regla 6, una prueba totalmente exculpatoria, con toda probabilidad no hubiera habido causa probable. Y los que estuvieron aquí presentes saben que el Regla 6 se hizo este mismo planteamiento, y al escondernos la prueba, pues no pudimos tener a la mano el documento que lo demostraba. Pero lo hubiéramos demostrado no hubiera habido causa probable. Claro, y lo que dio la gente fueron fondos políticos”, dijo Andew Fuentes al salir del tribunal.

Por su parte, la fiscal especial independiente, Zulma Fúster achacó la movida como un “acto de desesperación total”.

Recomendados

“Esto que está haciendo la defensa es un acto de desesperación total. Aquí ante el testimonio contundente que ustedes escucharon esta mañana, la defensa lo que hace es utilizar cualquier excusa para coger aire y ganar tiempo. Eso es lo que estamos viendo aquí, un retraso de la justicia provocado por la defensa en este caso. El testimonio de esta mañana no había forma de refutarlo. El compañero falta a la verdad y las imputaciones que hace en sala de que nosotros le estamos ocultando evidencia y de que le estamos ocultando declaraciones juradas exculpatorias son totalmente mendaces. Y le falta el respeto al tribunal, a estas fiscales y al pueblo”, dijo Fúster a periodistas.

El juez Daniel López González, traído desde el distrito judicial de Caguas, le dio a ambas partes cinco días redactar sus argumentos y luego, el juez tendrá otros cinco días para tomar una determinación sobre el asunto.

Por ello, los testigos fueron excusados hasta el próximo 10 de abril de 2024 donde se fijó la fecha para la continuación del caso en etapa de vista preliminar.