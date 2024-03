Líderes de Discover PR continuarán cabildeando en la Legislatura para evitar la cancelación del contrato

El vicepresidente de la Junta de Directores de Destination Marketing Organization (DMO)— conocido como Discover Puerto Rico— Tomás Ramírez, aseguró en Metro al Mediodía que van a continuar cabildeando en los cuerpos legislativos con el fin de frenar la medida que busca eliminar el organismo de promoción turística.

“El DMO como tal, Discover Puerto Rico, no puede hacer cabildeo, pero nosotros en nuestro carácter personal y las organizaciones que representamos, podemos. Lo estamos haciendo en la Cámara (de Representantes) y lo estamos haciendo en el Senado porque sabemos que estos son acciones abusivas de poder de un representante, él no representa a los demás representantes. Sabemos que hay muchos que, aunque le votaron a favor a la medida, saben que los resultados de Discover Puerto Rico están ahí y son verificables”, comentó Ramírez.

El pasado martes, con 26 votos a favor, la cámara baja dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 16 con el fin de cancelar el contrato de DMO por alegadamente incumplir con el artículo 11 de la Ley 17-2017, conocida como “Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino”.

“Al día de hoy y de forma muy lamentable, la realidad es que el DMO no ha logrado ser efectivo y desde el principio ha desatado una serie de irregularidades las cuales urgen descalificar su continuidad, operación y creación. Inclusive, la propia industria local ha dejado saber que este DMO no es lo que ellos esperaban y los han dejado rezagados en el camino [...] No es posible que luego de dos años, continuemos con el despilfarro millonario de fondos públicos a una organización que constantemente prueba su ineficiencia e incapacidad de manejar los asuntos turísticos de nuestra hermosa Isla”, reza la medida de la autoría del representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos, a quien Ramírez hace referencia.

El martes, el legislador denunció en vista pública que “Discover Puerto Rico fue creado para mercadear a Puerto Rico como destino en eventos y mercados mundiales, y no para charlas regionales como el evento Hotelier.com, evento que es con fines de lucro y que se celebra en el oeste del país. En este evento participan municipios de manera limitada, así como personas del oeste de Puerto Rico sin mayor trascendencia. Este evento producido por el hijo de Tomas Ramírez, miembro de la junta de directores de Discover Puerto Rico, recibe miles de dólares de fondos públicos sin mediar dispensa, sin pasar por votación de la junta y de manera corrupta, a cambio de votos a favor de los aumentos (salariales) a Brad Dean (principal oficial ejecutivo de DMO). Tan reciente como ayer (lunes) y sin los votos a favor de los representantes del Gobierno y Cámara de Representantes, le otorgaron un aumento que ya suma $285 mil dólares y bonos hasta $359 mil dólares“.

Además, el representante popular detalló que, como parte de su acuerdo, DMO recibe $25 millones de dólares. Adicional, obtiene otros $25 millones de dólares por parte de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (PRTC) y $20 millones de dólares más en fondos federales.

En la entrevista con Metro Puerto Rico, Ramírez afirmó que desde que comenzó la empresa a operar, a partir del verano de 2018, han visto una “mejoría significativa” en las métricas de turismo. Asimismo, que algunos números se han duplicado en comparación con la década anterior. Justificó el incremento salarial del principal oficial ejecutivo de DMO, Brad Dean, ya que si lo comparan con el de los CEO de otras empresas en el Caribe y Estados Unidos, ganan más. Con respecto al evento realizado por su hijo, Puerto Rico HotelierCon, especificó que es una convención educativa gratuita dedicada a la industria turística que integra las 18 industrias que componen el sector turístico, los municipios, y organizaciones sin fines de lucro y comunitarias.

“Este evento se lleva haciendo cuatro años [...] Hay un auspicio de la Compañía de Turismo, hay un auspicio del Departamento de Desarrollo Económico, hay un auspicio de Discover Puerto Rico porque si no, no se podría hacer esta conferencia al costo módico y gratis que se da”, dijo el vicepresidente de la Junta de Directores de DMO, quien catalogó a Matos como “el enemigo número uno del sector turístico”.

Mira la entrevista completa con Tomás Ramírez aquí: