Jenniffer González solicita mejores reembolsos bajo Medicare Advantage para la isla

La comisionada residente Jenniffer González Colón, y seis congresistas, urgieron al secretario de Salud federal, Xavier Becerra, corregir la disparidad en los pagos de Medicare Advantage (MA) para Puerto Rico ante la esperada publicación por parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, siglas en inglés) de las Tasas de Medicare Advantage para el 2025.

La carta, liderada por la comisionada, cuenta con el respaldo bipartita de los representantes Darren Soto (D-FL), María Elvira Salazar (R-FL), Ritchie Torres (D-NY), Brian Fitzpatrick (R-PA), Carlos Giménez (R-FL) y Don Bacon (R-NE).

Los congresistas enfatizaron la importancia de este programa para los adultos mayores en Puerto Rico, debido a las altas tasas de pobreza y exclusiones de programas federales de beneficios, que les obliga a recurrir en números sustanciales, a inscribirse en un plan de MA. Además, apuntaron a cómo esta disparidad en el financiamiento de este programa en la Isla ha “perpetuando un sistema de atención médica de segunda categoría”.

Recomendados

La carta exhorta a un aumento mínimo en las tasas de reembolso a los proveedores en Puerto Rico para igualar las de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y enfatiza en que esta acción garantizaría una mejor atención médica para beneficiarios de Medicare.

“Desde mucho antes de llegar al Congreso he entendido el impacto que tienen las disparidades del financiamiento federal a los programas de salud en la Isla y, por consiguiente, a los ciudadanos en cuanto a los servicios que reciben. Un ejemplo de esto es cómo los servicios del disponibles bajo Medicare Advantage fluctúan para los beneficiarios dependiendo del reembolso que reciban los planes MA. Esto crea inestabilidad en el sistema y en la salud de nuestros ciudadanos en necesidad de servicios de salud óptimos”, acentuó la comisionada residente.

González Colón además enfatizó en que el tema MA y el financiamiento de programas de salud sigue siendo prioridad para ella en este Congreso 118.

“Este esfuerzo lo he hecho de la mano de los expertos, de los líderes de la industria. A través de mi Task Force de Salud identifiqué una brecha que había, y es el de llevar un mensaje unificado al Congreso. Por eso ese grupo de trabajo es tan diverso y agrupa al sector público y privado. De ese grupo de trabajo han nacido iniciativas que me he encargado de elevar a la Cámara y Senado a través de legislación, reuniones, cartas, y los conversatorios de salud para educar a las oficinas congresionales. Continuamos con nuestros esfuerzos a favor de estos beneficiarios”, añadió.

La comisionada residente también se unió a una carta congresional dirigida a la directora de CMS, donde solicitan reevaluar los recortes propuestos a los planes MA a nivel nacional para 2025 ya que que perjudicarán a las personas mayores y solicitan transparencia adicional sobre cómo se tomó la decisión de recortar el programa.