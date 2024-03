Gobernador asegura no habrá más apagones selectivos por falta de generación

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que a pesar de que el proceso de traspaso de los generadores de la empresa New Fortress a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no ha culminado, no se prevé en este momento apagones selectivos por falta de generación.

“Estábamos preparados, ya nosotros estamos monitoreando el sistema y de todas maneras. Mi expectativa es que no íbamos a tener apagones. Aunque los generadores en estos próximos días no estuvieran disponibles. Porque sabemos exactamente cuál es la demanda al momento y cuál es la capacidad generatriz al momento. Obviamente en este momento la demanda, si mal no recuerdo, rondaba los 2,600 megavatios. Y la capacidad, incluyendo los generadores, anda por 3,150 megavatios. Eso es al día de hoy, pero lo que sucede es que la unidad 6 de Costa Sur que va añadirle 400 megavatios de generación al sistema, va a entrar a en operación a mediados de la próxima semana. O sea que ya la próxima semana vamos a tener mucha más capacidad disponible”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“La posibilidad de apagones realmente no se veía venir en estos próximos días. Claro, sabemos que cuando llegue la etapa pico de la demanda y el calor, la etapa del calor es otro cantar. Por eso es que queremos tener esos generadores disponibles porque nos proveen un resguardo o una reserva adicional, que es más que necesario”, añadió.

Sobre la negociación de traspaso, Pierluisi Urrutia sostuvo que el asunto está ahora en manos de la Junta Fiscal.

“Entiendo que ya se culminó el proceso de negociación para la adquisición de los generadores e igualmente para la compra del combustible necesario para operar los generadores. Ahora el asunto está en la consideración de la Junta. Esperamos que no deba haber escollo u objeción porque se ha mantenido a la Junta informada durante todo este proceso. Así que eso está, pues a punto ya de finiquitar, o sea de concluir”, expresó.

“Es importante que los generadores estén y por eso es que es importante que se termine esta negociación. Ya se terminó, ahora está realmente en revisión por la Junta”, mencionó.