Alcalde de Ponce supuestamente usó parte del dinero del préstamo para contratar un detective

Ante el juez Daniel López González, comenzó este jueves, el desfile de testigos de cargo por parte de la Fiscalía Especial Independiente (FEI), en el caso por cargos violación a la Ética Gubernamental y enriquecimiento injustificado contra el suspendido alcalde de Ponce, el doctor Luis Manuel Irizarry Pabón.

El primer testigo de cargo lo fue su “gerente”, el señor Luis Rafael “el Oso” Báez Rodríguez, quien afirmó en sala no contar con preparación académica para ocupar un cargo de gerente, describió las razones por las cuales el entonces candidato a la alcaldía, Irizarry Pabón, le hizo entrega de 30 mil dólares en efectivo, producto de un préstamo que éste había realizado.

“En algún momento me entregó 30 mil dólares. De 28 a 30 mil dólares cash”, dijo Báez, ante preguntas de la fiscal especial independiente, Zulma Fúster.

“Era de un préstamo que él había hecho que había consultado con su campaña que él iba a hacer. Íbamos a iniciar la campaña del 2020, el arranque de la campaña y en ese momento nos indica que no podía seguir costeando dinero en ese momento porque su esposa le estaba peleando por el dinero de su casa que estaba saliendo para la campaña. Y que él tenía que ver cómo resolvía, y él trajo la idea de un préstamo en una reunión en el Comité Municipal. Estaban Leopoldo “Polito” Vega, Edgar “Manolo” Avilés, Damaris Suliveres, y este servidor”, declaró Báez Rodríguez.

Explicó que la reunión se trató para crear un comité de finanzas porque a ellos “se les hacía imposible generar el dinero”.

“Unos días después me llama el doctor Luis Irizarry Pabón que pase por las inmediaciones del Banco Popular del Towne Center (en Ponce) y me entrega 30 mil dólares que él me indicó que eran provenientes del préstamo personal que hizo. Que si no había consultado para que fuera el Comité de Campaña (y contestó que) él tenía unos gastos pendientes y entonces, usó un dinero para la campaña, que fueron los 30 mil que me dio, y lo otro para unos gastos que él tenía que hacer”, dijo el testigo al afirmar que la totalidad del préstamo sumo “según me indicó el alcalde Irizarry Pabón, de 50 mil”. “Me entregó de 28 mil a 30 dólares”, recalcó.

Sobre el uso del resto del dinero en posesión de Irizarry Pabón, Báez Rodríguez afirmó en sala que el alcalde evaluaba contratar vigilancia por “sospechas de su mujer”.

“En ese momento me indicó que iba a usar un dinero para su oficina y que estaba evaluando usar seis mil para contratar a un detective privado porque él entendía que Miyady (Velázquez), su esposa, le estaba fallando”, declaró Báez Rodríguez.

Ya después que Irizarry Pabón entra en la alcaldía en enero del 2021, testificó que “el alcalde se acerca a mi y a Leopoldo Vega en la Oficina del Alcalde y nos deja saber que ahora cobra mucho menos y ahora hay que resolver el pago del préstamo que se hizo en 2019, que él entre el 2019 al 2020 lo pagaba. Y ahora cobra menos porque él cobraba más como médico, cobreaba entre 3,500 a 4 mil dólares”.

Mencionó que en febrero del 2021 el alcalde le volvió a tocar el tema del préstamo. “Ya se acercaba el pago del préstamo y que buscáramos la manera de que eso se hiciera… Había que buscar resolver porque pagaba mucho, cerca de mil dólares mensuales”, dijo.

“No se hizo nada, me refiero a mi, porque el préstamo estaba al día y honestamente pensé que si no se resolvía, él iba a seguir pagándolo y no se hizo nada para pagar el préstamo”, dijo.

Asimismo “el Oso” Báez Rodríguez comentó por qué renunció a la alcaldía, a tres meses del comienzo de la administración Irizarry Pabón. “Por diferencias con el alcalde de criterio y él me pidió que me quedara en el municipio, pero en la oficina de los ayudantes. Diferentes maneras de ejecutar el trabajo, por el exceso de meter la iglesia dentro de la administración y entendí que no era mi lugar allí”, declaró.

Mencionó que durante los tres meses que trabajó en la Alcaldía no vio la libreta de pago del préstamo. Que él si lo vio antes del 2021, cuando el alcalde le daba el dinero para pagar el préstamo.

Estableció que Irizarry Pabón se le acercó durante una reunión en la Fundación Rafael Hernández Colón de Ponce, para expresarle preocupación sobre el préstamo “y tenía problemas con su esposa porque no tenía conocimiento del préstamo y no me dijo el por qué”.

El primer día del proceso de vista preliminar continúa con el contrainterrogatorio de la defensa de Irizarry Pabón, encabezada por el licenciado José Andrew Fuentes.

Fuentes cuestionó a Báez Rodríguez, si en el año 2019, el candidato depositó dinero a través de Báez a través del Comité Amigos Luis Irizarry, y contestó que sí. Luego, le preguntó si depositó un cheque por la cantidad de 22,500 dólares en octubre de 2019. Báez Rodríguez contestó en la afirmativa.

La vista preliminar continúa su curso esta tarde.