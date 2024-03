UGT ofrece detalles de oferta de la Junta mientras asegura se acerca paro en Centro Médico

El director de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), el Lcdo. Jorge Matta solicitó nuevamente la intervención del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para continuar las negociaciones con la la Unión General de Trabajadores (UGT).

Por medio de unas declaraciones escritas, Matta argumentó que la UGT no ha presentado a su matrícula la última oferta presentada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Estas expresiones surgen luego que el presidente de la UGT, Edwin Méndez, indicara a Radio Isla 1320 AM que un paro en el Centro Médico cada vez se hace más probable, ya que denuncia que la JSF y la ASEM no cumplen con el Convenio Colectivo acordado el pasado 25 de enero.

Recomendados

“Ya estamos cansados de reuniones para tratar de alargar la situación de los empleados. Tienen que tomar acción con ellos, tienen que aplicar ese convenio colectivo y tienen que darle el aumento que merecen”, indicó el presidente de la organización sindical.

Ante esto, Matta denunció que Méndez ”le falta a la verdad e induce a error a toda su matrícula”.

“Debemos recordar que desde el pasado 22 de febrero del 2024, la UGT tiene en sus manos una nueva oferta que le fue explicada, en dos ocasiones, por miembros de la Junta de Supervisión Fiscal y, hasta la fecha, dicha oferta no ha sido presentada a su matrícula para que la evalúe. Esa es precisamente la denuncia, la queja que hace el personal. Es por ello que, ante la negativa de la UGT, pensando siempre en nuestros pacientes y el bienestar de nuestro personal, con nuevos salarios justos y competitivos, una vez más, hemos solicitado la intervención del Departamento del Trabajo (DT) con el interés de resolver este conflicto de manera seria y responsable”, manifestó en declaraciones escritas.

En una entrevista con Metro Puerto Rico, Méndez sostuvo que la Junta lo que presentó fue ”básicamente un Plan de Retribución”.

“Cuando trajeron los nuevos números separaron las clases. Directo al paciente, lo subieron en un 110%, en aumento. Lo cogieron de la tabla, de la mínima, lo subieron a la media, más un 10%. Los que no son directo al paciente, y están dejando en el mínima, solamente le están dando un 3% retroactivo a julio de 2023, y otro 3% en julio de 2024, convirtiéndolo en un 6% en julio de 2024. Pero el 3%, el mayor el aumento es sobre $120. Los que son directos al paciente, los aumentos son desde $700, $800, $1,200, $3,500, mensuales, no importa si el empleado es nuevo, o tiene muchos años en el servicio. Y los que llevan muchos años en el servicio, se ven afectados, porque algunos reciben menos de $800 dólares“, expuso Méndez.

Aunque el presidente de la UGT aseguró que no se opone a cualquier aumento, las negociaciones tienen como objetivo hacerle justicia a los que no recibieron un aumento en el último Plan de Clasificación y Retribución del pasado mes de noviembre.

”Tienen compañeros que recién empiezan, que no llevan un año en el servicio, en noviembre tomaron más de $1,000 en aumentos. Ahora recibirían más de $1,200 en aumentos, convirtiéndolo en $2,200 en aumentos para un empleado no lleva ni un año”, explicó.

Asimismo, reconoció que es necesario que las clases se reclasifiquen, pero, al momento, buscan incrementar el salario de los que trabajan “back office” y que llevan años de servicio en la institución supraterciaria.

Por último, Méndez indicó que el acuerdo ejecutado con el Departamento del Trabajo estipulaba que si la JSF rechazaba el aumento de $800, el nuevo Convenio Colectivo entraría en vigor. No obstante, estableció que ahora la JSF ”dice que no es así y que no lo van a aplicar”.

Méndez detalló que luego de analizar la nueva oferta, la UGT solicitó una reunión con la JSF. Según el presidente, el ente fiscalizador rechazó.