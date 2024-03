Se debilitan las expectativas de contratación en Puerto Rico

Las intenciones de contratación para el segundo trimestre del año en Puerto Rico registraron una reducción mientras el estudio de Tendencias laborales reportó índices favorables de los patronos en temas de inclusión, diversidad, flexibilidad y tecnología.

Así se desprende de la Encuesta de Expectativas de Empleo (MEOS, por las siglas en inglés) de ManpowerGroup.

La gerente general de ManpowerGroup en Puerto Rico, Melissa Rivera Roena, indicó que la tendencia neta de expectativas de empleo ajustada para los meses de abril a junio es de 14%, una reducción de 12 puntos porcentuales por debajo del trimestre pasado y 19 puntos menos en comparación con el mismo periodo el año pasado.

“La encuesta refleja una disminución significativa en las intenciones de contratación de los patronos que sitúa a Puerto Rico en el puesto 26 a nivel global pese a que en trimestres anteriores había alcanzado posicionarse entre los primeros diez países del mundo”, explicó Rivera Roena. “Es necesario examinar muy de cerca lo que refleja la encuesta y cómo resulta el comportamiento de contratación al finalizar ese segundo trimestre del año”, puntualizó.

No obstante, la portavoz añadió que resulta favorable que el 31 % de los empleadores encuestados planifica aumentar su plantilla en el segundo trimestre y el 47 % no va a efectuar cambios. El 17 % respondió que reducirá su plantilla y un 5% no sabe qué si hará ajustes en los meses de abril a junio.

Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, el Caribe y Centroamérica indicó “sólo seis sectores pronostican intenciones positivas de contratación y el sector más competitivo en Puerto Rico es el de servicios de comunicación (telecomunicaciones) con una perspectiva de 47%, disminuyendo 27 puntos porcentuales en comparación con el trimestre pasado y 23 puntos con respecto a esta misma fecha del año pasado”.

El sector financiero y el inmobiliario reportó un 36% de intenciones de contratación, seguido de el de transporte, logística y automotriz (31%), energía (24%), y el de bienes y servicios de consumo (14%).

Los patronos de medianas empresas (50-249 empleados) reflejan el mayor crecimiento en las expectativas (36%) para el próximo trimestre, pero con una disminución de 33 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre. Las compañías de 1,000 a 4,999 trabajadores presentaron una intención de 34%.

Geográficamente, los mercados laborales más activos en Puerto Rico se prevén en la región norte (27%). El sur, centro y este obtuvieron 16% cada una; el oeste 15% y la región metro fue de 8%.

Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup LATAM, detalló que “los empleadores de Costa Rica (32%), México (27%) y Guatemala (26%) reportan las intenciones de contratación más fuertes en toda la región latinoamericana para el segundo trimestre de 2024″. Las intenciones más débiles son reportadas por Argentina (1%), Chile (10%) y Panamá (15%) en la región. Los sectores de construcción y transporte, logística y automotriz lideran las expectativas para los países latinoamericanos.

Tendencias laborales favorables en Puerto Rico

Por otro lado, la gerente general de ManpowerGroup Puerto Rico indicó que en está edición la Encuesta de Expectativas de Empleo incluyó información adicional sobre temas de inclusión, diversidad, flexibilidad y tecnología con proyecciones favorables.

En promedio, el 54% de los 530 patronos encuestados dijeron que están en vías de alcanzar sus objetivos de equidad de género. Un 58% indicó van en buen camino sus iniciativas para aumentar el número de mujeres de su plantilla en carreras STEM, 55% en puestos de mandos medios y administrativos, 54% en funciones directivas de alto nivel, 53% en áreas técnicas, profesionales y operativas y 52% en empleadas de primera línea.

“En el Mes Internacional de la Mujer, es importante destacar que para los empleadores en Puerto Rico, la tecnología desempeña un papel clave en la eliminación de la brecha de género en el trabajo y han comenzado a ver más apertura a la diversidad en puestos de tecnología”, expresó Rivera Roena.

El 69% de los empleadores contestó que la tecnología les ha permitido ser más flexibles, ayudándoles a promover la equidad de género y el 62% dijo que las personas cualificados para puestos de tecnología (IT) presentan una mayor diversidad de género que en el pasado.

En términos de diversidad, los patronos indicaron que los programas internos de desarrollo de liderazgo han sido los más eficaces a la hora de retener y conseguir talento diverso. El 35% de las empresas respondieron que el desarrollo de liderazgo les ha ayudado a retener el talento y a ampliar su reserva de candidatos para que sea más diversa. Igualmente, 34% dijeron que ha sido provechoso promover políticas de trabajo flexible, el 31% crear una cultura organizacional inclusiva y el 30 % incluir tutorías y mentoría.

La encuesta reflejó que los empleadores consideran que la confianza y el bienestar son los motores más eficaces del éxito de sus programas e iniciativas de Diversidad, Equidad, Inclusión y Pertenencia (DEIB). Un 39% de los encuestados contestó que apoya eficazmente el bienestar de los empleados, 38% cree en construir relaciones de confianza con los equipos y en formar a los directivos para gestionar mejor a los empleados que trabajan a distancia o de manera flexible.

Para ver los resultados completos de la Encuesta de Perspectivas de Empleo de ManpowerGroup para el segundo trimestre de 2024 visite: https://go.manpowergroupcca.com/ . La próxima encuesta se publicará en junio e informará sobre las expectativas de contratación para el tercer trimestre del año.