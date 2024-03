Fiscal federal quería premiar cooperación de “Cano” pero exalcalde deberá cumplir prisión

A pesar de que el fiscal federal W. Stephen Muldrow abogó ante el juez Raúl Arias Marxuach, el exalcalde de Cataño, Félix “el Cano”Delgado Montalvo fue sentenciado este miércoles a un año de cárcel y tres años de libertad supervisada.

Muldrow resaltó previo a la sentencia, la actitud de Delgado Montalvo de acudir voluntariamente a las autoridades federales para delatar al empresario Oscar Santamaría y la secuela de lo que terminó en la acusación y convicción de legisladores y alcaldes por corrupción. Edemás, el fiscal Ryan Croswell solicitó una probatoria de un año, al igual que la defensa, Juan Matos de Juan.

Además, el juez Arias Marxuach dictó que “el Cano” tendrá que pagar una multa de 20 mil dólares, y a realizar 150 horas de labor comunitaria.

El exalcalde de Cataño deberá entregarse el próximo 13 de mayo de 2024 ante las autoridades federales, antes de las dos de la tarde.

“Estoy totalmente arrepentido y avergonzado por todo el daño que hice. Pido disculpas al pueblo de Cataño que me dio amor y confianza le fallé de la peor manera que un ser humano puede fallar. A Roxana y a mi hijo, les pido disculpas por este proceso. Trataré de trabajar duro para enmendar este error que cometí. Sería todo, su señoría”, dijo Delgado Montalvo, durante su alocución previo a su sentencia en sala, citado por periodistas.

Delgado Montalvo renunció a la alcaldía el 30 de noviembre de 2021 y el 1ro de diciembre, se declaró culpable de un cargo de conspiración, por recibir sobornos de empresarios a cambio de contratos con el municipio.

Sin embargo, el político comenzó a cooperar con las autoridades federales mucho antes. Cuando testificó contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, “el Cano” dijo que desde 2019 escuchaba rumores de la investigación en su contra y en el 2020, cuando tomaron más fuerza, decidió ir por su cuenta al Negociado de Investigaciones Federales (FBI).

Como parte de su cooperación, Delgado habría grabado a los empresarios Oscar Santamaría, Mario Villegas, José Bou y Raymond Rodríguez. Mientras grababa, recibía los sobornos y luego los entregaba al FBI.

De hecho, como parte de la evidencia contra Villegas, el Departamento de Justicia Federal publicó una imagen de 70,000 dólares en efectivo que el empresario le entregó a “el Cano”, en el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida. El dinero se entregó a cambio de contratos con el municipio. Villegas, codueño de JR Asphalt, se declaró culpable y en febrero de 2023, fue sentenciado a tres años y 10 meses de cárcel.

“Cataño mil disculpas, por todo este mal rato. Gracias por el privilegio que me dieron de ser su alcalde por 5 años y perdónenme por no haber podido cumplir todas sus expectativas. Todos los días de mi vida trataré de ser mejor persona para ayudar al que necesite . A todos los que de alguna manera ofendí mil disculpas muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó. A mi familia gracias por ser el soporte y darme las fuerzas para continuar la vida y hacerme entender que la vida no es una posición si no la familia y las verdaderas amistades a ustedes también mis disculpas, los amo con toda mi alma y trabajaré todos los días para darle todo el tiempo que le quite. Nuevamente Gracias Cataño”, sostuvo Delgado Montalvo en declaraciones escritas, cuando renunció.

Ante este dictámen juicial, el aclade de Cataño, Julio Alicea Vasallo, expresó: “Hoy Cataño cierra un capítulo doloroso que defraudó a muchos de nuestros compueblanos. Lo que salió a relucir en el tribunal federal como hechos, no representan los valores de los empleados municipales ni los residentes de Cataño. Sin embargo, con firmeza, disciplina y responsabilidad hemos llevado al municipio a lograr que se le reconozca como un referente de administración pública sana y número uno en la ejecución de proyectos con fondos federales. Esto ha sido un trabajo de todo un componente municipal que supieron poner a Cataño primero. Todos los catañeses estamos decididos a que a ese pasado no queremos volver ya que se aprendió la lección de que nuestros destinos deben continuar en manos de un grupo de experiencia administrativa y de firmes principios.

Sobre la determinación y la sentencia judicial, no nos toca a nosotros juzgarla ni evaluarla, eso es una función de nuestro sistema de justicia que ya realizó su proceso.

A Félix “Cano” Delgado que use este tiempo para reflexionar, enmendar y aprender de las experiencias vividas. A su esposa y familia que tengan la fortaleza de enfrentar estos tiempos difíciles. A mi pueblo le digo que pasemos esta página y miremos el futuro con optimismo y convencidos que estaremos escribiendo las mejores páginas en la historia de nuestro pueblo.”