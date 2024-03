Concilio Empresarial de Turismo condena medida de Ángel Matos que busca cancelar el contrato de Discover PR

El Concilio Empresarial de Turismo— integrado por líderes empresariales e inversionistas de capital nativo de varios sectores de la industria turística— condenó la medida presentanda por el representante popular, Ángel Matos, que busca eliminar el “Destination Marketing Organization” (DMO), conocido como Discover Puerto Rico.

“Los integrantes del Concilio Empresarial de Turismo apoyamos firmemente la exitosa labor realizada desde el 2018 por Discover Puerto Rico, y reiteramos que ahora más que nunca, es imperativa su permanencia. Condenamos la medida del Representante Ángel Matos aprobada ayer por la Cámara de Representantes para eliminar Discover Puerto Rico.

Por décadas hemos luchado como industria para que establecer un ente independiente y apolítico responsable de la promoción y mercadeo de Puerto Rico como destino turístico. Y, ahora más que nunca, apoyamos la permanencia de Discover Puerto Rico”, comenzó diciendo el Concilio mediante declaraciones escritas.

Acto seguido, comentaron que DMO “no es un invento sin fundamentos, es un modelo mundial que mantiene consistencia de marca y promoción, independiente de cambios en la administración gubernamental. Discover Puerto Rico, con un presupuesto menor a organizaciones similares, ha logrado resultados impresionantes para Puerto Rico como destino, tanto en visibilidad y posicionamiento, como en el retorno de inversión”.

Asimismo, agregaron que las acciones del legislador al someter el proyecto equivalen a “una falta al deber y al compromiso de servir” a la Isla, puesto que “se debería proteger” los empleos, el desarrollo económico y la inversión de promoción de Puerto Rico como destino turístico.

“Le pedimos al representante Matos que cese sus continuos y desatinados ataques contra Discover Puerto Rico. Sus acciones van en contra de las sobre 100,000 familias que conforman nuestra industria, en contradicción con los objetivos de la industria turística y de la política pública que la industria turística respalda”, concluyeron.

Con 26 votos a favor, ayer, martes, la cámara baja dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 16— de la autoría de Matos— con el fin de cancelar el contrato de DMO por incumplir con el artículo 11 de la Ley 17-2017, conocida como “Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino”.

“Al día de hoy y de forma muy lamentable, la realidad es que el DMO no ha logrado ser efectivo y desde el principio ha desatado una serie de irregularidades las cuales urgen descalificar su continuidad, operación y creación. Inclusive, la propia industria local ha dejado saber que este DMO no es lo que ellos esperaban y los han dejado rezagados en el camino [...] No es posible que luego de dos años, continuemos con el despilfarro millonario de fondos públicos a una organización que constantemente prueba su ineficiencia e incapacidad de manejar los asuntos turísticos de nuestra hermosa Isla”, reza la medida.

Precisamente ayer, el legislador denunció que “Discover Puerto Rico fue creado para mercadear a Puerto Rico como destino en eventos y mercados mundiales, y no para charlas regionales como el evento Hotelier.com, evento que es con fines de lucro y que se celebra en el oeste del país. En este evento participan municipios de manera limitada, así como personas del oeste de Puerto Rico sin mayor trascendencia. Este evento producido por el hijo de Tomas Ramírez, miembro de la junta de directores de Discover Puerto Rico, recibe miles de dólares de fondos públicos sin mediar dispensa, sin pasar por votación de la junta y de manera corrupta, a cambio de votos a favor de los aumentos a Brad Dean. Tan reciente como ayer y sin los votos a favor de los representantes del gobierno y Cámara de Representantes, le otorgaron un aumento que ya suma $285 mil dólares y bonos hasta $359 mil dólares “.

Según explicó Matos, a cambio de votos a favor de aumentos de salario para su principal oficial ejecutivo, Brad Dean, DMO otorgó unos presuntos auspicios ilegales a eventos producidos por familiares directos de integrantes de la Junta de Directores.

Además, el representante detalló que, como parte de su acuerdo, el DMO recibe $25 millones de dólares. Adicional, obtiene otros $25 millones de dólares por parte de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (PRTC) y $20 millones de dólares más en fondos federales.