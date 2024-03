SIM lanza campaña de salud para promover autocuidado y prevención en hombres

Más de 60 mil pacientes en los municipios de Barranquitas, Bayamón, Comerío, Corozal, Naranjito, Orocovis y Toa Alta podrán beneficiarse de una iniciativa titulada “Está IN Cuidarse”, que fue lanzada hoy, martes, por la presidenta y principal oficial ejecutiva de Salud Integral en la Montaña, Inc. (SIM), Dra. Gloria del C. Amador Fernández. Esta campaña está diseñada para fomentar una cultura de prevención y autocuidado en jóvenes y adultos con enfoque en la salud masculina.

El objetivo principal de la campaña es resaltar la importancia de las visitas regulares al médico y las pruebas de detección adecuadas según la edad y el estado de salud de cada individuo.

“Nuestro sistema analiza constantemente los datos epidemiológicos y los indicadores clínicos, los cuales utilizamos para impulsar iniciativas de salud pública que beneficien a las más de 60 mil vidas que atendemos. Por esta razón, esta campaña educativa está enfocada en la salud masculina. ‘Está IN Cuidarse’ busca abordar la tendencia observada de postergar chequeos médicos regulares entre la población masculina, lo que aumenta el riesgo de desarrollar condiciones de salud crónicas. Aunque la campaña también motivará a mujeres y hombres de todas las edades, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de cuidar su salud y realizar chequeos médicos periódicos”, explicó Amador.

La directora médico-asociada de SIM, la Dra. Ivelisse Burgos, mencionó que “el índice de visita a nuestros Centros de Salud Integral (CSI) por pacientes masculinos es menor en comparación a las mujeres por diferentes razones, entre ellas, el ausentismo a sus citas programadas. Para atender este panorama, hemos destacado a nuestras educadoras en salud, así como recursos médicos expertos en temas de salud, quienes estarán brindando una serie de educaciones sobre la importancia de recibir atención a la salud regularmente”.

Por su parte, el vicepresidente y principal oficial médico de SIM, Dr. Francisco Beltrán Morales, resaltó que “según un estudio reciente publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha demostrado que la detección temprana de enfermedades a través de chequeos médicos regulares puede reducir significativamente la carga de enfermedades y mejorar los resultados de salud en la población. Además, la Asociación Americana del Corazón (AHA) recomienda encarecidamente que los adultos, independientemente de su género, se sometan a evaluaciones de salud regulares para detectar y prevenir enfermedades cardiovasculares y otras afecciones crónicas”.

Según explicó la gerente de mercadeo y publicidad de SIM, Sheila Colón Torres, la campaña “Está IN Cuidarse” se llevará a cabo de manera digital con publicaciones en redes sociales, anuncios en prensa, contenido en la página web y charlas educativas.

Para obtener más información sobre la campaña “Está IN Cuidarse”, visite www.sim.org