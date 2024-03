¿Qué deben hacer los contribuyentes para recibir el incentivo reintegrable?

El gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, anunció hoy que se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 606 que da paso a un desembolso de $250 millones como un incentivo contributivo para individuos elegibles, correspondiente al año contributivo del 2023.

A partir del mes de mayo, unos 150 mil contribuyentes recibirán el Incentivo Reintegrable, cuyo pago mínimo de $200, según determinado en la Ley. El incentivo beneficiará a contribuyentes con un ingreso neto, según su Planilla 2023, sea mayor de $41,500, pero no mayor de $250 mil.

Se desembolsarán por depósito directo en las cuentas bancarias de los contribuyentes, sin necesidad de hacer una gestión adicional. Si no incluyó su información bancaria en la planilla, el pago se enviará por cheque, a la última dirección conocida en el Departamento de Hacienda.

Cuando cierre el ciclo contributivo el 15 de abril, es cuando el sistema calcularía la cantidad que le corresponde. Se estima que la distribución sea para después de mayo.

¿Qué debe hacer para ser elegible?

Haber radicado su planilla a tiempo, no más tarde del 15 de abril. (Si solicitó a tiempo una prórroga automática, debe radicarla antes del 15 de octubre)

Ser residente de Puerto Rico durante todo el año natural, desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023.

Tener un ingreso neto sujeto a contribución, igual o menor de $250,000

Si el contribuyente tiene alguna deuda con el Departamento o con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), el incentivo será aplicado a las mismas, cualquier sobrante se enviará.

Los pagos no estarán sujeto a ninguna otra retención por parte de Hacienda. En el caso de casados, que rindan planilla en conjunto, dijo que ambos deben cumplir con los requisitos.

Por tanto, en el caso de contribuyentes que no tienen obligación de pagar contribución estimada y que optan por pagar su contribución sobre ingresos en dos plazos iguales (el primero, no más tarde del 15 de abril y el segundo, no más tarde del 15 de octubre). El Departamento no efectuará deducciones sobre el monto del Incentivo Económico por lo que, el pago del incentivo al que tengan derecho no será deducido por el segundo plazo de la contribución adeudada. A tales efectos, estos contribuyentes continuarán siendo responsables de pagar el segundo plazo de su contribución sobre ingresos no más tarde del 15 de octubre de 2024, para evitar la acumulación de intereses y recargos.

El primer ejecutivo sostuvo que es una medida para atender a la población que no está impactada por el Crédito por el Trabajo. Establecido hace dos años para contribuyentes con ingresos menores a $41,500. El mismo es subvencionado por fondos federales. Este año ese crédito puede ascender hasta $7,173.

“Con este alivio, sumado al Crédito por el Trabajo, estaremos atendiendo A cerca de 850 mil familias en Puerto Rico, lo que representa el 70 por ciento de los contribuyentes que estimamos radicarán planillapara este ciclo contributivo“, sostuvo el secretario interino de Hacienda, Nelson J. Pérez Méndez.

Ejemplo de las reducciones en tasas propuestas y el efecto que tendrían en el cómputo del Incentivo Reintegrable:

Contribución Normal Individuos:

Ingreso Neto Sujeto a Contribución $41,501 - $61,500

Tasa: $3,430 más el 25% del exceso sobre $41,500

Ingreso Neto Sujeto a Contribución 61,501 o más

Tasa: $8,430 más el 33% del exceso sobre $61,500

Tasas aprobadas en la Resolución Conjunta 606

Ingreso Neto sujeto a contribución

$41,501 - $81,500

Tasa: $3,430 más el 22% del exceso sobre $41,500

Ingreso Neto sujeto a Contribución

$81,501 - $250,000

Tasa: $12,430 más el 30% del exceso sobre $81,500

El primer ejecutivo estableció que el incentivo es posible por que el gobierno tiene un “superávit”.

El senador Gregorio Matías estuvo presente en la conferencia de prensa.