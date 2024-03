Gobernador señala “críticas por desinformación” en la controversia con voto adelantado

El gobernador de Puerto Rico rechazó lo que catalogó como críticas basadas en “desinformación” sobre el proceso para el voto por correo o voto adelantado previo a las primarias.

“No deben estar criticando a base de desinformación, sino más bien informarse bien de cuáles son los procesos, cuáles son las reglas antes de emitir juicio. Pues por eso para mí me sorprende. O sea, para mí realmente es como no entiendo cuál es la intención de estar tratando de desacreditar este tipo de voto, que es muy democrático”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

El primer mandatario sin especificar nombres, acusó a quienes están “desinformando” sobre el proceso para llevar a cabo el voto adelantado.

“Bueno, mucha desinformación es lo que estoy viendo. Están hablando algunos, no me refiero al presidente de la Cámara, pero estoy viendo que están hablando sin saber. Primero que nada, el voto adelantado por vía del correo. Ese voto está disponible para cualquier persona de 60 años o más, no importa su condición de salud. Y es una decisión voluntaria del votante. Si prefiere votar desde su hogar, enviando la papeleta por correo, tiene el derecho a sí hacerlo. Eso es lo primero”, añadió.

“Segundo, está también la modalidad del voto de los encamados. Es en ese voto. Que surge el concepto del cuidador. Y lo que establece el Código Electoral es que solamente puede haber un cuidador por domicilio. El voto encamado es diferente. Ahí, pues, uno identifica, cada candidato, cada campaña puede identificar cuáles son los encamados. Y entonces a ese domicilio va una junta de balance, si mal no recuerdo. Y en ese domicilio se le va a permitir a una persona poder votar también por adelantado. Están mezclando conceptos. El voto por correo de los que tienen 60 años no tiene nada que ver con cuidadores. El concepto de los cuidadores le aplica a los encamados”, sostuvo.

Del mismo modo, el gobernador recalcó que el proceso para el voto adelantado de las primarias lo llevan a cabo internamente los partidos políticos por sus propios reglamentos y sus voluntarios.

“Entonces, ahora lo que está en proceso son primarias. Las primarias las reglamentan los partidos que tienen las primarias. Y por vía de sus propios reglamentos establecen, por ejemplo, si hay votos por adelantado o no, y las modalidades están también los que viajan, que tienen que documentar que el viaje se está dando. Y están lo que siempre hemos tenido, por ejemplo, los que están en las fuerzas militares, los confinados que votan también por adelantado, y personal de primeros respondedores, entre otros, y algún personal que trabaje en las campañas. Pero ahora mismo esto es a nivel de primaria. En su momento tendremos la elección general. Y ahí entonces es la Comisión Estatal de Elecciones la que establece todo el proceso”, concluyó.

En el día de ayer, la campaña de Jenniffer González pidió a sus votantes que se aseguraran que los voluntarios a los cuales solicitan el voto adelantado sean de su partido y del candidato de su preferencia.