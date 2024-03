Director ejecutivo del DMO ganará $285 mil con otro aumento de salario, denuncia representante

El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, alegó el martes, sobre un supuesto esquema de auspicios ilegales a eventos producidos por familiares directos de integrantes de la junta de directores de Discover Puerto Rico (DMO), a cambio de votos a favor de aumentos de salario para su director Brad Dean.

Tras un nuevo aumento, Dean ahora ganará un salario base de 285 mil dólares al año, además de bonos y regalías que suman otros 350 mil dólares.

“Discover Puerto Rico fue creado para mercadear a Puerto Rico como destino en eventos y mercados mundiales, y no para charlas regionales como el evento Hotelier.com, evento que es con fines de lucro y que se celebra en el oeste del país. En este evento participan municipios de manera limitada, así como personas del oeste de Puerto Rico sin mayor trascendencia. Este evento producido por el hijo de Tomas Ramírez miembro de la junta de directores de Discover Puerto Rico, recibe miles de dólares de fondos públicos sin mediar dispensa, sin pasar por votación de la junta y de manera corrupta, a cambio de votos a favor de los aumentos a Brad Dean. Tan reciente como ayer y sin los votos a favor de los representantes del gobierno y Cámara de Representantes le otorgaron un aumento que ya suma 285 mil dólares y bonos hasta 359 mil dólares “, denunció el portavoz del PPD.

Matos García precisó que Hotelier.com es un foro regional de turismo que recibe donativos del DMO y la Compañía de Turismo de Puerto Rico, quienes son los auspiciados principales.

“Este esquema de pay for play le cuesta dinero al país. El gobernador Perdro Pierluisi tiene que expresarse si lo favorece. 285 mil dólares es el salario de 5 gobernadores, decenas de maestros y es un insulto a un país que ni aires acondicionados tiene en los salones de clases. Pierluisi no puede ser cómplice de este robo que estaremos refiriendo a las autoridades pertinentes. Este esquema pone en peligro fondos federales y estatales, ya que Discover Puerto Rico no apoya financieramente los esfuerzos de la Compañía de Turismo con el Puerto Rico Open, El Mundial de Surfing, Fitur,y el 70k Ironman, entre otros, pero si regala miles de dólares de manera ilegal a los amigos de la casa”, concluyó Matos García.