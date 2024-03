Buscan alternativas a corto plazo para resolver las quejas de AutoExpreso

El sistema de AutoExpreso funciona bajo varias plataformas que no se comunican entre sí, situación que se espera resolver en el futuro cercano, según aseguró el representante por el Distrito 3 de San Juan, José ‘Cheito’ Hernández.

“El sistema de AutoExpreso tiene 5 sistemas donde se maneja el problema del dinero que se cobra. Está (El Departamento de) Hacienda, está el DISCO (Directoría de Servicios al Conductor), el CESCO (Centro de Servicios al Conductor), está el DAVID plus (Driver and Vehicle Identification System) que esos sistemas se manejan y no necesariamente todos están conectados. Así que, por eso es que está pasando la situación donde la gente recarga, donde la gente pasa a los peajes y cuando van a ser una certificación todavía tienen deudas”, dijo el representante luego de una reunión con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez y el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo, entre otros.

El quinto sistema es el de los Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS).

Según el representante, una de las soluciones a corto plazo, será que cuando el conductor tenga una certificación sobre el balance de su cuenta en AutoExpreso, pueda renovar su marbete, independientemente de que luego aparezca una deuda.

Otra solución será ampliar los lugares donde los ciudadanos podrán pagar sus deudas de AutoExpreso en lo que se conoce como Centros de Servicios Integrados.

Además, se volverá a permitir que los centros de inspección puedan cobrar los balances pendientes de AutoExpreso.

A largo plazo, expresó que “yo voy a hacer una resolución donde, estas cuatro compañías, que es PRITS, CESCO, (Autoridad de) Carreteras y la compañía privatizadora se van a sentar para resolver esto a 6 meses”.

Según el director de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo, se trabaja con la modernización de los sistemas, ahora que se le adjudicó la administración de las autopistas con peaje a la empresa Metropistas.

“No podemos tapar el sol con la mano, el sistema tiene sus situaciones y desde el 2021 estamos trabajando para que sea más eficiente”, sostuvo el director de ACT.

Se insistió en que no hay multas, lo que se cobra es el balance pendiente por utilizar los peajes.