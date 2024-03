Exrepresentante del consumidor en la AEE dice que el PAD será rechazado por la jueza Laura Taylor Swain

Juan Rosario Juan Rosario, Ex representante del pueblo en la Junta de la AEE. Protesta en contra de la reestructuración de la deuda de la AEE. Tribunal Federal. Hato Rey. Metro PR 1 de febrero de 2023 (Dennis A.)

El exrepresentante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Juan Rosario, dijo esta tarde que la jueza federal, Laura Taylor Swain, rechazará el nuevo Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE (PAD-AEE) presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“La alternativa es que la jueza le diga que no al plan y que vengan con un plan donde no haya ningún pago a esos buitres”, aseguró Rosario en el programa radial “Tiempo Igual” de Radio Isla 1320AM, quien comentó que cree que la magistrada se inclinará por su planteamiento.

Actualmente, en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Federico Degetau, en Hato Rey, se están llevando a cabo unas vistas con el fin de que la jueza de paso o no al PAD-AEE. El plan busca que el Pueblo de Puerto Rico pague $2.5 mil millones de dólares de la deuda de la AEE con los bonistas, lo que significaría un aumento de hasta el 25% en la tarifa del servicio eléctrico. El dinero recaudado con el incremento pagaría 15% a los pensionados y 10% a los bonistas.

Pese al posible aumento a la luz, Rosario insitió en que los ciudadanos no deben moverse a la energía renovable. Los invitó a quedarse conectados a la red eléctrica y, mejor, “desconectarse de los políticos idiotas que nos han metido en este lío”.

“Mi estimado es que no debe haber 15 o 20 mil casas en total en toda la isla de 1.4 millones. Es muy poco y debe quedarse así. La gente no debe despegarse de la red, excepto por ejemplo, hay casos en el campo donde básicamente no hay red. Hay gente todavia, después de María y después de Irma que nunca recuperaron su energía y están funcionando con sistemas totalmente aislados, pues eso es totalmente justificable”, afirmó el exrepresentante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE.

Testifican opositores al PAD-AEE

El proceso para la confirmación o rechazo del Plan de Ajuste de Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE) se reanudó el lunes en la sala de la jueza Laura Taylor Swain en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico con el testimonio de analistas que han concluido que el plan no es factible.

El profesor universitario Agustín Irizarry Rivera, que representa a grupos ambientales que rechazan el plan, incluyendo el Comité Diálogo Ambiental, la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, el Sierra Club Puerto Rico y la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, sostuvo que las personas en Puerto Rico han decidido moverse a la energía renovable y que el propuesto cargo legado solo aceleraría esa tendencia.

En su análisis, Irizarry Rivera ha pronosticado que una cantidad considerable de usuarios del servicio eléctrico se desconectarán del mismo debido al cargo legado.

En una declaración que forma parte del proceso de quiebra de la AEE, Irizarry Rivera planteó que el análisis de sostenibilidad del PAD es defectuoso, debido a que no se tomaron en cuenta datos sobre el ritmo de adopción de fuentes renovables, al tiempo que se sobreestimó las ventas futuras de electricidad de la corporación pública.

También ocupó la silla de los testigos el doctor Ramón de Jesús Cao García, economista y exprofesor del recinto de Río Piedras de la UPR, quien concluyó que el PAD no es factible.

Cao García respondió en la afirmativa cuando se le preguntó si el análisis del impacto económico del cargo legado estaría errado si el mismo descansa en datos o proyecciones erróneas.

El abogado William Natbony destacó en su interrogatorio que el análisis de Cao apunta a que la incertidumbre del cargo legado es tal que no es posible anticipar las consecuencias en la economía. Mientras, a preguntas del abogado Fernando Agrait, el abogado afirmó que se desconoce cuánto se necesitará invertir en el sistema eléctrico, pero que esa inversión y el cargo legado aumentará la factura eléctrica entre un 16% y 25%, lo que afectará marcadamente el desempeño de la economía.

Los trabajos continúan esta tarde.