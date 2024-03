Expresidente CEE asegura que aspirantes de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad tenían que recoger endosos

El expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, opinó el lunes, que los aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD) que no sean candidatos únicos tenían que recoger endosos.

“El Articulo 7.15 del Código Electoral, específicamente el Inciso 3 que es el que dice que cualquier persona que desee participar en primarias, como aspirante o candidato independiente, además de cumplir con los requisitos de las radicaciones, va a tener que cumplir con los endosos que provee la ley. Si el Código Electoral habla de aspirantes, tenemos que ir Artículo 2.3 en el Inciso 8 que es la definición de aspirante. Y la definición de aspirante es cualquier persona natural que vaya a participar en primaria o método alterno. Porque las personas jurídicas no pueden ser aspirantes”, dijo Rosado Colomer en entrevista con NotiUno.

Rosado Colomer, quien antes de salir de la CEE aprobó el Reglamento para los procesos de primarias y métodos alternos insistió en que se entiende como un aspirante a cualquier persona que cumpla con todos los requisitos de radicación de candidatura para una primaria o método alterno, lo cual incluye los endosos.

“En la interpretación de ese texto puede haber opiniones diversas. Mi opinión es que ahí hay tres supuestos: uno, el que interesa aspirar en primarias; dos, el que interesa participar como aspirante por método alterno o tres, el que interesa participar como candidato independiente, porque en las primarias, no hay candidatos independientes. Así que cuando se refiere al candidato independiente no puede referirse al evento primarista. Por lo menos esa es mi opinión. Y a base de eso es que yo construyo el Reglamento que clarito decía que tenían que recoger los endosos. El único que está excluido es el candidato único, porque no tiene competencia”, sostuvo el exjuez.

Rosado Colomer rechazó los argumentos sobre el proceso que se utilizó para la aprobación del Reglamento.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos expresó que en algún momento de esta semana emitirá su determinación sobre el caso contra varios aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, radicado por un grupo de candidatos del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP), por no recoger endosos.