CEE asegura ha logrado avances en normalización de direcciones del sistema eRE

La presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla aseguró que la Oficina de Planificación de la agencia ha logrado avances en la atención de casos electorales gracias a ajustes operacionales implementados durante el último año.

El pasado mes de diciembre, la presidenta interina de la CEE, explicó a Metro Puerto Rico que el Sistema Electrónico de Registro de Electores (eRE) había enfrentado problemas en lo que respecta las direcciones que los electores y los aspirantes a candidatos introducen en el sistema. En aquel entonces dijo que si el votante no está al tanto del precinto y la unidad, es posible que haya un aumento considerable de electores que deban votar en colegios donde sus nombres se agreguen manualmente.

“Actualmente restan por atender 16,960 casos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 4,668 electores activos, 12,277 electores excluidos y 15 electores inactivos”, aseguró Padilla. En el sistema hay poco más de 29,000 registros vinculados de un total de 1.9 millones de personas inscritas para votar.

De igual forma, destacó que la implementación del eRE fue “exitosa”, con la adición de tareas divididas en fases para garantizar su correcto funcionamiento: la generación de informes para transacciones de direcciones no encontradas en la base de datos, la verificación de direcciones existentes, su normalización y estandarización, así como su ingreso en la base de datos del sistema y la asignación correspondiente al elector.

Según Padilla, en noviembre de 2023 se atendieron 272 casos, cifra que se incrementó a 1,092 en diciembre del mismo año. Sin embargo, fue en enero de 2024 cuando se realizó un ajuste operacional clave, añadiendo recursos humanos adicionales a la Oficina de Planificación. Este cambio resultó en una producción notable, con 6,843 casos atendidos durante ese mes.

En febrero de 2024, se llevó a cabo un segundo ajuste operacional que incluyó la integración de oficiales de inscripción ubicados en los Centros Estatales de Servicios Integrados al Elector (CESI) para colaborar en las investigaciones de direcciones desde sus regiones y/o municipios. Además, se extendió la jornada laboral de la Oficina de Planificación de 8:00 am a 6:00 pm y se incorporó personal adicional, aumentando el equipo de seis a un total de 18 personas asignadas administrativamente a la operación del proyecto. Gracias a estas medidas, se logró atender 9,058 casos en febrero.

Desde su implementación, la Oficina de Planificación Geoelectoral ha procesado un total de 19,073 transacciones administrativas, con un trabajo continuo para atender los 16,960 casos restantes. Sin embargo, comentó que los casos pueden tardar un periodo de cuatro semanas en resolverse.

“Propiamente, no tiene dificultades el sistema electrónico de registro de electores, el reto que estamos encontrando ahora, es la normalización de las direcciones porque el registro general previamente no tenía el detalle con relación a la dirección puntual”, dijo Padilla.

El ingeniero Eduardo Nieves, director de sistema de la CEE, aclaró que previo lanzamiento del sistema, se atemperaron las direcciones al formato de estandarización que se diseñó para el mismo.

“La normalización no es otra cosa que establecer todos los elementos de una dirección de manera específica, adjudicada a un precinto electoral. Antes, cuando un elector iba a una Junta de Inscripción Permanente (JIP), iba ante un ser humano que evaluaba la dirección expresada por elector y podía ubicarlo en el sistema”, ilustró Nieves.

La estructura utilizada fue la siguiente: Municipio, Precinto, Unidad, Barrio, Tipo de Sector (urbanización, condominios, parcelas, sectores, etc.); Sector (nombre propio), Dirección A (obra vial: carretera, avenida, boulevard, etc.); Dirección B (conjunto de unidades de vivienda: bloques, edificios, kilómetros, etc.) y Dirección C (denominación puntual: número de casa, número de apartamento, nombre del camino).

Así lo dejó saber en vista pública de la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional, presidida por el representante José Valera Fernández, para realizar una investigación sobre la implementación de las disposiciones de la Ley 58-2020, conocida como el “Código Electoral de Puerto Rico de 2020″, que deben entrar en vigor para el año 2022.

Varela explicó que se busca revisar el cumplimiento y viabilidad de estas disposiciones sobre la realidad económica de la CEE, y analizar el impacto de los cambios propuestos en el Código Electoral vigente en la CEE. También se busca indagar sobre cualquier asunto de carácter administrativo y político que se haya implementado o esté próximo a implantarse como parte de las disposiciones del Código Electoral de 2020.

Entretanto, la presidenta alterna de la CEE aseguró, a preguntas de los legisladores, que “estamos preparados” para atender el volumen de solicitudes de voto adelantado de cara a las primarias del próximo junio. Ello a pesar de que la CEE no ha obtenido aprobación final por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Junta de Supervisión Fiscal para el nombramiento de 25 empleados adicionales requeridos para manejar este tipo de voto.

Además, la Oficina de Enlace y Trámite certificó la existencia de 11 oficinas regionales y la consolidación de los Centros de Servicios Integrados (CESI), facilitando servicios de apoyo y orientación a los electores. Asimismo, se informó sobre el cierre de las Juntas de Inscripción Permanentes, con excepción de Ponce, completado en 2023.

En cuanto a la capacidad para manejar el voto adelantado, la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) certificó la preparación para las primarias y elecciones generales, con la implementación de nuevas tecnologías y la adquisición de maquinaria especializada para el escrutinio eficiente de las papeletas.

Por otro lado, se resaltó la aprobación de 14 reglamentos para ambas elecciones, abordando temas como la custodia de información, el establecimiento de locales de propaganda y el funcionamiento de las comisiones locales, entre otros aspectos cruciales para el desarrollo transparente y ordenado de los comicios.