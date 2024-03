Campaña de JGO alega que el PNP debe dinero de su renta y que no costeó el sorteo de candidaturas

El Lcdo. Ángel Cintrón, director político de la campaña de la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, arremetió contra el presidente de la Palma y gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, alegando que la institución debe dinero en renta y no pudo costear el último evento de sorteo de candidaturas de cara a las primarias.

“¿Alguien se ha preguntado cuánto tiene el PNP? ¿Pagaron la renta? ¿O deben renta? Hay mucho dinero en la campaña de Pedro, pero ¿y dónde está el dinero de la institución del PNP? ¿El PNP primero o las candidaturas son primero? En este edificio, el PNP siempre va a ser primero”, comenzó diciendo Cintrón.

Ante las comparaciones de las recaudaciones de fondos entre ambas campañas, el licendiado cuestionó la labor de Pierluisi Urrutia en la colectividad, puesto que, aunque desconoce la cantidad exacta de la deuda, aseguró que el senador, Thomás Rivera Shatz, costeó la actividad.

¿Usted sabe quién pagó esa actividad? Thomás Rivera Shatz. No la pagó el PNP. No la pagó el PNP, la pagó Thomás y se lo agradecimos[…] Pero, no la pagó el partido. Thomás pagó la comisión, pagó el local, pagó todo lo que hizo el partido”, estableció.

Los comentarios nacen por las aseveraciones de la campaña del incumbente, al establecer que la poca recaudación de fondos de González Colón es muestra directa de que Pierluisi Urrutia es favorecido por el pueblo puertorriqueño.

”Hablan de millones y millones en la campaña de Pedro, pero ¿y el partido? Él es el presidente del partido. Le toca administrar la institución.¿No debería tener el partido igual cantidad de dinero? ¿O ser distribuido entre el candidato y el partido? Eso es lo que todo presidente del partido normalmente hace. Se ocupa de sus candidaturas y de la institución. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Que todo un tiempo he buscado una candidatura de una persona y la institución es totalmente secundaria a mí como PNP de toda la vida, me duele”, manifestó el director político de la aún comisionada residente en Washington, DC.

De la misma forma, Cintrón aseguró que, ahora que los planteamientos se hacen públicos, el ”problema” lo resolverán “corriendo”, en referencia a la campaña de Pierluisi Urrutia.

Precisamente, el equipo del gobernador informó que organizó una conferencia de prensa de último minuto hoy, lunes, a las 2:00 p.m. para “aclarar las mentiras y los ataques” por parte de la campaña de González Colón.