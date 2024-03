Hija de Pedro Juan Texidor tras su muerte: “Se me fue la mitad de mi corazón”

Laura Texidor, hija del actor y comediante puertorriqueño Pedro Juan Texidor, conocido por su personaje de “Tasto” en el desaparecido programa “Entrando por la cocina” de Wapa Televisión, compartió un mensaje en sus redes sociales tras el fallecimiento de su progenitor.

Texidor publicó una serie de fotografías resaltando algunos de los momentos más significativos en la vida de su padre, como sus destacadas actuaciones en televisión y entrañables instantes en familia.

“No sé no como empezar…. Hoy (el sábado) se me fue la mitad de mi corazón. Mi papá era una persona que primero pensaba en los demás antes que en él mismo. Su amor por el teatro y la actuación eran algo impresionante”, comenzó diciendo la joven.

Además, describió a su padre como “el mejor del mundo” e indicó que lo amará “por el resto de sus días”.

“Me enseñó su deporte favorito: el bowling, y compartíamos el amor por los animales y el mantecado. Papi era lo mas bonito que la vida me pudo dar. El dolor que siento no tiene descripción”, agregó.

Laura agradeció a las personas que levantaron oraciones por su padre y familia en medio del difícil momento que atraviesan.

“Les agradezco con el alma a todos y cada uno de los que oraron por papi, que nos llamaron y que lo fueron a visitar. Y por todas las palabras de aliento que nos han dado durante el día. Hasta que la vida me permita, volver a verte, papote”, finalizó.

Pedro Juan falleció el sábado tras varios días recluido en una institución hospitalaria.

La información sobre el fallecimiento de Pedro fue confirmada por la también actriz Yasmín Mejías, compañera de trabajo de Texidor durante más de cuatro décadas, quien expresó consternación ante la muerte de su “amado Texi”.

“Con mi alma en pedacitos tengo que despedir a uno de los hombres más nobles que he conocido. Mi amigo por más de 40 años. Un hombre honesto, leal y amigo de verdad. Texi, mi amado Texi, te fuiste demasiado pronto”, escribió la intérprete de “Altagracia”.

Según trascendió, Texidor había sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital y conectado a un ventilador tras enfrentar una pulmonía hace unas semanas. Anteriormente, estuvo hospitalizado en diciembre de 2023.

Al momento, no se han ofrecido detalles sobre los actos fúnebres.

Pedro Juan trabajó en producciones como “El morupido más grande del mundo”, “La Carreta”, “Un mime en la leche”, “Hombres de honor”, “Como chava Chendo”, así como cuatro versiones del musical de “Entrando por la Cocina”.