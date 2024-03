Candidato PPD a alcaldía de Toa Baja denuncia alcalde tiene empleados a $7.25, pero reclama millones en superávit

El candidato a la alcaldía del Partido Popular Democrático (PPD) en Toa Baja, Pedro Irene Maymí, señaló hoy el que alcalde novoprogresista Bernardo ‘Betito’ Márquez tenga a más de la mitad de los empleados municipales como transitorios, con un salario de $7.25 la hora.

“Como líder sindical que he sido siempre, y también como administrador responsable, no hay manera de justificar cómo es que hay trabajadores municipales en Toa Baja que llevan hasta 20 años como empleados transitorios, sin que se les haga justicia salarial”, señaló el líder popular.

Los datos objetivos parecen darle la razón a Maymí, ya que el 27 de mayo de 2021, Márquez García celebró que el déficit de $27.3 millones que Vega Borges le había dejado en el municipio fue completamente eliminado. Luego, anunció que tiene un superávit de $14 millones.

“Los municipios no son bancos, son para dar servicios de manera eficiente y luego de separar una cantidad razonable para emergencias, los recursos deben devolverse al pueblo en servicios, y en este caso de Toa Baja, a hacerle justicia a los empleados públicos”, argumentó el ex presidente de la Unión de Empleados de Acueductos y Alcantarillados, quien además criticó que el superávit que reclama el alcalde en su mayoría, viene de los fondos de la reconstrucción, entre otros que no ha sabido utilizar.

“Si hay municipios como Ponce, Isabela y San Juan, para poner solo dos ejemplos, que aumentaron el salario a los empleados públicos, ¿por qué en Toa Baja no se ha hecho?”, cuestionó.

Para el candidato popular, una de sus prioridades como alcalde a partir de enero de 2025 es trabajar en un plan de clasificación y retribución bien pensado y realizado. “Porque nuestro pueblo tiene excelentes recursos profesionales que pueden hacer una labor extraordinaria para que Toa Baja finalmente se levante como merece nuestra gente”, finalizó.