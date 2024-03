VIDEO: Arrestan a joven que golpeó a mujeres durante marcha del 8M en México

Un joven de 24 años fue arrestado ayer, viernes, tras agredir a varias féminas durante las marchas del Día Internacional de la Mujer, en la Ciudad de México.

Según el medio La Vanguardia, el motociclista fue identificado como Abraham Precilla Baga, quien negó haber golpeado a las mujeres y afirmó que ellas lo habían hecho previamente cuando intentaba atravesar con su motora la multitud.

En vídeos compartidos en redes sociales, se aprecia a Precilla Baga golpeando a una manifestante con sus puños y luego lanzándola al suelo. Además, se ve a otras personas arrojando botellas y carteles al agresor.

“(Ellas) me empezaron a empujar primero. Fueron dos contra uno. Yo empecé a hacer espacio para que no me lastimaran (...) Ellas me intentaron golpear”, dijo el sujeto a preguntas de la prensa.

El caso fue remitido a la Fiscalía de la Ciudad de México para su procesamiento correspondiente.

Por otro lado, Publimetro México también reportó que las autoridades detuvieron a otras cinco personas, entre ellas dos menores de edad, por incidencias de violencia tras la marcha del 8M en Monterrey, una ciudad a unas trescientas millas de la capital mexicana.

Se informó que los adultos fueron trasladados a la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ubicada en la Avenida Gonzalitos. Mientras, los adolescentes se llevaron al Alamey.

Los arrestados fueron identificados como: José “N”, de 17 años; José “N”, 16 años; Alejandro “N”, 25 años; Cinthia “N” de 17 años; y Mariana “N”, 25 años.

Las marchas del 8 de marzo (8M), también conocidas como marchas del Día Internacional de la Mujer, son eventos que se llevan a cabo en todo el mundo para conmemorar y celebrar los logros de las mujeres, así como para destacar las luchas continuas por la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

Un motorista identificado como Abraham Precilla Baga, de 24 años, fue detenido ayer tras agredir a varias mujeres durante las marchas del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.



De acuerdo con los informes de la policía mexicana, el hombre negó haber golpeado a las mujeres pic.twitter.com/YIdBdYnzu5 — Carlos Villanueva (@mocaxtrema) March 9, 2024