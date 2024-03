¿Se debe ser más riguroso con los wheeliadores en las carreteras?

Luego de la radicación de un proyecto que propone imponer multas más fuertes contra las personas que realizan piruetas o “wheelies”, los defensores del movimiento del “bike life” en la isla hablan desde su punto de vista sobre este tipo de actividad que consideran un deporte.

En el podcast Con Los Editores de Metro Puerto Rico nos sentamos a hablar con Jova Wiliador, líder de “Bikelife”, Muñeca Cotto, líder de “Los Kódigos” y Yelostar líder de “Frontea con tu casco”.

Los jóvenes no titubean al calificar su afición como un deporte y reclamaron que se identifiquen espacios en los que puedan realizar sus maniobras de forma segura. Así mismo, opinaron que la iniciativa legislativa puede tener un costo político para sus propulsores, además de plantear que de convertirse en ley, su implementación conlleva mayores riesgos de seguridad. Cada uno de ellos destacó iniciativas que desarrollan sobre seguridad en las maniobras, así como eventos benéficos que realizan.

Recomendados

De hecho, destacaron que ahora en temporada electoral, muchos políticos los invitan a participar de sus concentraciones o caravanas, sin embargo en el resto de cuatrienio los estigmatizan como “delincuentes”.

El Proyecto de la Cámara 2029 que tiene como finalidad “prohibir las acrobacias o maniobras, tales como “wheelies”, “stoppies”, “burnouts” o cualquier actividad similar en las carreteras estatales y municipales de Puerto Rico”. La pieza fue presentada por la representante del Partido Popular Democrático (PPD), Gretchen Hau.

La pieza legislativa busca enmendar el artículo 5.06 de la Ley 22 del 2000, “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, que habla sobre las carreras de competencia o regateo, concursos de velocidad y concursos de aceleración.

“Ahora mismo, todo vehículo de todoterreno está prohibido transitarlo en las carreteras estatales o municipales, a menos que lo autorice el secretario o secretaria del DTOP, que si lo autoriza, pueden discurrir, pero no estarían prohibidas estas maniobras. O sea, si un joven o una persona que tiene la fiebre, como le dicen los muchachos (los jóvenes), ve una carrera autorizada y ve las maniobras, va a querer emularlo o pudiese emularlo. Pues si el secretario de DTOP autoriza, pero no autoriza expresamente estas maniobras, se pudiese dar la carrera solamente”, detalló.

En Puerto Rico existe un movimiento llamado “bike life” donde ciudadanos, principalmente pertenecientes de la generación Z (centennials) y la generación Y (millennials), coordinan las llamadas “corridas”— en ocasiones sin autorización del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)— y se unen para “chinchorrear” y realizar estas maniobras. Incluso, muchos de ellos comienzan a incrementar sus seguidores en las redes sociales, tienen auspiciadores, participan en videos musicales y conciertos, entre otros.

Hau explicó que busca que con la prohibición de las maniobras, hayan multas y consecuencias severas para las personas que incurran en esta práctica. En la actualidad, la llamada “Ley de Tránsito” establece que si un conductor de un vehículo todoterreno comete un “stoppies” o un “burnouts”, se puede tipificar como un delito menos grave por conducir negligentemente. La multa que se les otorga es de $500 a $1,000 dólares. El vehículo no se les confizca, ni se les suspende la licencia.

Lo que la representante propone en la legislación es que sin los conductores de estos vehículos hacen alguna maniobra sin la autorización del DTOP recibirán “una multa automáticamente de $5,000 dólares, se le confisca el vehículo, es un delito menos grave y se le suspende la licencia por seis meses”.

“Tenemos que ver cómo ajustamos nuestra nuestro estado de derecho para que nuestras vías sean más seguras. Ahora lo estamos viendo todos los días. Más accidentes, más víctimas, más sucesos que lamentar. No sé si recuerdas que en enero de 2023, hubo una fémina que fue víctima de una persona que estaba haciendo “wheelie”, impacta el vehículo de la fémina y ella lamentablemente perdió su vida, así que no me puedo quedar con los brazos cruzados. Nos corresponde a nosotros los legisladores cambiar ese estado de derecho en beneficio de la familia puertorriqueña”, agregó.