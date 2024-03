Jenniffer González insiste en que el gobierno tiene el dinero que evitaría un aumento en la factura de luz

La aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, le respondió en la tarde del jueves a su contrincante primarista, Pedro Pierluisi, que rechazó “un rescate financiero” a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“¡Mi rescate es al bolsillo del pueblo! El pueblo pagará el que el gobierno todavía no tenga un plan para mitigar el aumento en la factura de luz por los próximos 35 años con el plan de ajuste de la deuda. Cada envejeciente, comerciante y consumidor, que ya de por si estira lo más que puede el dólar que llega a su bolsillo pagarán un cargo por 35 años en su factura. Ya el pueblo pagó de más en sus impuestos y en el IVU. El excedente de ese dinero está en el gobierno. Usar ese dinero excedente para pagar o al menos reducir dramáticamente ese cargo en la factura de la gente es mejor que tener ese dinero en el bolsillo del gobierno. Si vamos a hablar de rescate, mi rescate es al bolsillo del pueblo, no al del gobierno. Todavía 8 meses después el gobierno no tienen un plan”, dijo González Colón en sus redes sociales.

Pierluisi Urrutia rechazó utilizar dinero de lo que se presume es el sobrante de recaudos en el Fondo General para pagar la deuda de la corporación pública, luego de que se apruebe por la jueza federal Laura Taylor Swain, el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).

“Si de lo que estamos hablando es de que yo venga aquí a decir que el gobierno va a rescatar la Autoridad de Energía Eléctrica, definitivamente que no. El dinero del pueblo no se va a utilizar para eso”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Según el gobernador, no se puede hacer propuestas de pago para la AEE, pues a su entender, se pone en riesgo el proceso judicial.

“El gobierno no debe estar viniendo al rescate de la autoridad, eso sería nefasto. Estamos totalmente en contra de eso y sería muy contraproducente en el proceso de quiebra, porque si el tribunal pensará que aquí el gobierno puede estar cubriendo parte de esa deuda, pues entonces en vez de tener una reducción importante en la deuda, sabe Dios en donde acabamos”, sostuvo el gobernador.

Pierluisi Urrutia insistió en que le corresponderá al Negociado de Energía establecer el costo en la factura, según su interpretación de la Ley federal PROMESA.

“No nos adelantemos, hasta que no termine el proceso de quiebra y veamos la decisión de la de la jueza Swain, estar haciendo esos presagios está totalmente a destiempo. Es básicamente alarmar innecesariamente a la población cuando este proceso al revés va muy bien hasta el momento… Vuelvo y repito, es el Negociado de Energía el que por ley tiene ese mandato y si se lee la Ley PROMESA, quien quiera que lea la Ley PROMESA va a haber que la Ley PROMESA exige que el plan de deuda de ajuste confirmado por el tribunal tiene que cumplir con la legislación de Puerto Rico. Y la legislación de Puerto Rico le da esa potestad al Negociado, o sea que pudiera ser que el Negociado esté en ese proceso de revisar tarifa a mediados del año que viene, esto no va a ocurrir mañana ni pasado. Así que estar ahora entrando en toda esa especulación es ganas de alarmar”, concluyó.