Gobernador insiste en que “no habrá rescate financiero” para la AEE

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia rechazó el jueves darle “un rescate financiero” a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que pague parte de su deuda luego de que se apruebe en el Tribunal Federal el Plan de Ajuste.

“Si de lo que estamos hablando es de que yo venga aquí a decir que el gobierno va a rescatar la Autoridad de Energía Eléctrica, definitivamente que no. El dinero del pueblo no se va a utilizar para eso”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Su respuesta surge en reacción a su contrincante primarista, Jenniffer Aidyn González Colón quien insiste en que se debe utilizar dinero del Fondo General que ella entiende es sobrante de los recaudos del Departamento de Hacienda.

“La cuenta Treasury Single Account (TSA) del Departamento de Hacienda, refleja un balance de 9,349 millones de dólares. De estos, 2,325 millones de dólares son ingresos por encima de las proyecciones y gastos por debajo de lo presupuestado de este año fiscal al 16 de febrero de 2024. Esa cantidad no está consignada ni presupuestada.

Por eso me reitero en que el acuerdo debe ser el más bajo posible y se debe pagar en efectivo con estas reservas (o una parte significativa) para eliminar o reducir significativamente el aumento en la factura de energía eléctrica para todos. Me sigue preocupando que el gobernador continúe sin presentar plan alguno para mitigar este gran impacto en la factura de la luz. No podemos depender en que el Negociado de Energía detenga el aumento, pues al fin y al cabo es la juez Swain quien tiene la última palabra sobre el PDA-AEE y la garantía de pago”, expresó González Colón en declaraciones escritas.

Según el gobernador, no se puede hacer propuestas de pago para la AEE, pues a su entender, se pone en riesgo el proceso judicial.

“El gobierno no debe estar viniendo al rescate de la autoridad, eso sería nefasto. Estamos totalmente en contra de eso y sería muy contraproducente en el proceso de quiebra, porque si el tribunal pensará que aquí el gobierno puede estar cubriendo parte de esa deuda, pues entonces en vez de tener una reducción importante en la deuda, sabe Dios en donde acabamos”, sostuvo el gobernador.

Pierluisi Urrutia insistió en que le corresponderá al Negociado de Energía establecer el costo en la factura, según su interpretación de la Ley federal PROMESA.

“No nos adelantemos, hasta que no termine el proceso de quiebra y veamos la decisión de la de la jueza Swain, estar haciendo esos presagios está totalmente a destiempo. Es básicamente alarmar innecesariamente a la población cuando este proceso al revés va muy bien hasta el momento… Vuelvo y repito, es el Negociado de Energía el que por ley tiene ese mandato y si se lee la Ley PROMESA, quien quiera que lea la Ley PROMESA va a haber que la Ley PROMESA exige que el plan de deuda de ajuste confirmado por el tribunal tiene que cumplir con la legislación de Puerto Rico. Y la legislación de Puerto Rico le da esa potestad al Negociado, o sea que pudiera ser que el Negociado esté en ese proceso de revisar tarifa a mediados del año que viene, esto no va a ocurrir mañana ni pasado. Así que estar ahora entrando en toda esa especulación es ganas de alarmar”, concluyó.