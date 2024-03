Cámara aprueba el incentivo reintegrable

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó a viva voz la Resolución Conjunta de la Cámara 606, cuyo propósito es incentivar a la clase trabajadora al establecer el mecanismo de distribución de $250 millones de dólares para el año contributivo 2023.

Las vistas habían sido suspendidas hasta ayer, 4 de marzo. En entrevista con Metro Puerto Rico, el representante del Partido Popular Democrático (PPD) y presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, confirmó había quedado en pausa debido a suspensión de los trabajos presenciales.

“Eso es así, la medida debido a la situación que hubo con el incremento de distintas enfermedades de las vías respiratorias en la Cámara, se retrasó sin embargo a nivel de los procesos que tiene que llevar Hacienda, no hay ningún atraso y entiendo que no lo iba a haber porque lo que corre con esto es que tú sometes la planilla, se hace el proceso que sea de su planilla, ya sea que tú pagues o tú recibas un reintegro y a la misma vez Hacienda hace un recálculo de esa planilla en donde determina la cantidad de dinero que se va a devolver al contribuyente”, explicó el representante.

Como había adelantado Santa la medida sea aprobada esta semana y espera pronto sea firmada por el gobernador.

La Resolución Conjunta de la Cámara 606 fue aprobada en la Cámara de Representantes, sin embargo, tras ser enmendado en el Senado de Puerto Rico debía ser aprobado nuevamente en la cámara baja y posteriormente firmado por el gobernador.

“Ese proyecto donde se asignan los 250 millones que eventualmente van a llegar a los bolsillos de las personas que pagan contribuciones fue aprobado en Cámara, cuando va al Senado tiene unas enmiendas que tienen que volver a la Cámara, ya nosotros en comisión concurrimos, este presidente concurrió con las enmiendas hechas en el Senado y estamos en espera de la próximos semana se concurra en el pleno”, expresó en entrevista con Metro Al Mediodía.

Sobre la posibilidad de otro incentivo reintegrable para el próximo año, el representante indicó que se tendría que realizar el mismo esfuerzo y proceso nuevamente.

“Sería otro round más en la discusión que tenemos con la Junta, yo buscaría que sea permanente”, expresó el representante quien afirmó que hasta el momento habría que legislar año tras año para que se otorgue el incentivo a los contribuyentes.

Además, el representante explicó que el incentivo reintegrable será enviado a los contribuyentes alrededor de dos o tres meses luego de la radicación de su planilla.

A mediados de este mes, el gobernador Pedro Pierluisi, aseguró que el Departamento de Hacienda continuaba con los preparativos para desembolsar el incentivo reintegrable en algún momento en el mes de mayo.

“Mi directriz al Departamento de Hacienda es que continúen preparándose, haciendo todos los trámites administrativos internos para que ese incentivo reintegrable se pueda, pagar en cuestión de par de meses. O sea, yo siempre he dicho que lo ideal es que ese pago se dé en algún momento en el mes de mayo. Me mantengo en eso. A todas luces se va a aprobar. Por una situación aparentemente salubrista que el presidente de la Cámara ha decidido suspender los trabajos hasta el cuatro o 5 de marzo. Pero eso no impide que el Departamento de Hacienda siga haciendo todos los trabajos a nivel de su sistema, para prepararse para entregar o pagar ese incentivo reintegrable”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa el 13 de febrero.