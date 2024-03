Autoridades reparten multas y cierran talleres de mecánica

Las Policía de Puerto Rico en conjunto con la Junta de Planificación llevaron a cabo un operativo donde realizaron inspecciones a diferentes talleres de mecánica y depósito de chatarras en el Barrio Viví Abajo de Utuado, Barrio Juan González Sector Lirios de Adjuntas y Barrio Callejones y carretera 129 en Lares.

Según la Uniformada, se visitaron alrededor de ocho establecimientos para ser inspeccionados, orientados y multados al no tener los permisos requeridos por Ley. Se emitieron varias denuncias tales como; no poseer licencia de técnico automotriz, violaciones al no tener el permiso único que otorga la Junta de Planificación, no tener registro de entrada y salida de vehículos y registro donde aparezcan los datos requeridos del solicitante para cada reproducción o entrega de llaves de un vehículo de motor. Las multas ascendieron a 5,000 dólares y adicional sobre (33) treinta y tres vehículos fueron inspeccionados.

La Junta de Planificación emitió órdenes de cese y desista de esto talleres, ya que operaban ilegalmente.

Los encargados de estos talleres se exponen a otras multas ya que realizaban labores que causan problemas ambientales.

El Negociado de Vehículos Hurtados de Policía de Puerto Rico, continuará realizando estos planes de trabajo de inspección para que puedan cumplir con todos los reglamentos requeridos por Ley.

El sargento Christopher Atiles Cruz, de la División del Negociado de Vehículos Hurtados de Utuado, estuvo a cargo de este plan de trabajo enfocado en minimizar los problemas que se aquejan los ciudadanos que solicitan servicio en estos talleres.

Se exhorta a la cidadanía, que si conocen de alguna comisión de delito, se pueden comunicar confidencialmente con la Policía de Puerto Rico, a través de los siguientes números de teléfono; 787.343.2020 y 787.456.5053.