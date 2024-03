Ofrecen incentivo de $1,500 para maestros que participen de curso sobre huertos escolares

La Universidad de Puerto Rico en Utuado (UPRU) anunció una convocatoria para educadores de ciencias y matemáticas en escuelas de kínder a octavo grado en la isla para que participen de un curso que busca integrar huertos escolares en el currículo educativo.

Este programa, financiado por el USDA National Institute of Food and Agriculture a través del “AFRI Professional Development for Agricultural Literacy” se ofrecerá de manera gratuita y los participantes podrán recibir un estipendio de $1,500.00.

“Estos cursos representan una oportunidad única para que los educadores experimenten de primera mano el impacto transformador de estos espacios verdes. Al integrar huertos en las escuelas de nuestra isla, no solo enriquecemos el currículo académico, sino que también cultivamos en nuestros jóvenes una conciencia ecológica y un sentido de responsabilidad hacia nuestro ambiente”, expresó el rector de la UPRU, Dr. Luis A. Tapia Maldonado.

Con el cupo limitado a 25 participantes, el curso pretende ofrecer una atención personalizada y recursos específicos para cada participante, incluyendo materiales, herramientas y apoyo técnico necesarios para el desarrollo de un huerto escolar. Además, se ofrecerá el estipendio a cada educador que complete satisfactoriamente tanto los módulos en línea como el taller presencial.

El rector explicó que el curso se desarrollará en dos fases: una serie de doce módulos en línea disponibles de marzo a junio de 2024, que los participantes podrán completar, seguido de un taller presencial intensivo de cinco días en junio, en las instalaciones de la UPRU en Utuado.

Para más información o para inscribirse en este curso, los interesados pueden llamar al 787-894-2828 ext. 2269 o completar el siguiente formulario https://forms.gle/abPdzS3WcaDcpTC3A antes del 8 de marzo de 2024.