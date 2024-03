Hacen llamado intensificar la enseñanza basada en la equidad y el respeto tras feminicidio de maestra

El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Manuel Bonilla Sánchez, reiteró el martes, la importancia de que se adopten políticas públicas que sirvan para atender la violencia machista en la sociedad puertorriqueña y que se intensifique la enseñanza basada en la equidad y el respeto.

“Precisamente, desde la semana pasada, la Asociación de Maestros con otros grupos diversos de nuestra sociedad civil alzamos nuestra voz reclamando que, para atender la violencia machista que nos arropa como país, es necesario continuar adoptando políticas públicas de relevancia para esta situación y dar mayor importancia a la educación basada en la equidad y el respeto. Es prioritario que hagamos de la educación un instrumento para atender las desigualdades sociales y para afianzar una cultura de derechos humanos, que no valide ni reproduzca estereotipos, prejuicios e inequidades. Hoy la violencia machista nos toca muy de cerca al arrebatarnos a una de nuestras maestras asociadas. Marisol, que dedicó gran parte de su vida a enseñar desde el amor, la solidaridad y el respeto, no merecía, así como no merecen las otras víctimas de violencia machista que hemos tenido, morir por la idea equivocada de que era propiedad de su victimario”, destacó Bonilla Sánchez en declaraciones escritas.

El líder magisterial añadió que “es esencial que nuestras generaciones sean conscientes desde temprana edad de que nadie es propiedad de nadie, nuestra vida es sagrada y nadie tiene derecho a irrumpirla ni acabarla, todos tenemos los mismos derechos y merecemos ser tratados de forma igual. La educación es la punta de lanza para acabar con las distintas formas de discriminación y con los paradigmas de superioridad que se dan, muchas veces, en algunos grupos sociales”.

Por otro lado, indicó que la triste noticia que hoy enfrenta el magisterio confirma la necesidad de promover iniciativas para combatir este mal. El presidente de la AMPR recordó que este viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo el Lazo de Amor contra la violencia machista, desde las 10:00 a.m. en el Morro.

“Históricamente, desde su fundación hace 112 años, nuestra organización se ha insertado en todas las luchas que como país hemos dado para lograr una sociedad más equitativa y justa, nos corresponde en este momento trascendental ser parte de la búsqueda de soluciones para frenar la violencia machista”, afirmó.

Bonilla Sánchez adelantó que, como parte de los esfuerzos para combatir esta problemática social, la AMPR se unirá a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y a la Cámara de Representantes con una iniciativa que será anunciada hoy y que busca extender los servicios ofrecidos a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género.