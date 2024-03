Senado aprueba resolución para que ciudadanos reciban crédito por enseres dañados por apagones

El Senado avaló la Resolución Concurrente de la Cámara 231 que busca ordenarle a la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo a sus entes administradores LUMA Energy, LLC, LUMA Energy Servco, LLC, Genera PR, LLC y/o cualquier sucesora en derecho, subsidiaria, o administradora, a otorgar, a cualquier abonado comercial o residencial, un crédito correspondiente al valor de reparación o sustitución de cualquier artículo electrodoméstico, enser o equipo dañado a causa de apagones, fluctuaciones o bajas en el voltaje del sistema eléctrico del país.

Además, la medida busca disponer los requisitos para la solicitud del crédito, según el costo estimado de sustitución o reparación, y reconocer una cuantía correspondiente al 10 por ciento del crédito a otorgarse para cubrir los gastos de solicitud del crédito aquí establecido.

Mientras tanto, con el fin de eliminar que una empresa distribuidora opere teatros de exhibición de películas cinematográficas y bajar de delito grave a delito menos grave las penalidades por infracción a la Ley sobre Prácticas Justas en la Distribución y Exhibición de Películas Cinematográficas, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 409.

La medida, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y del portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, propone enmendar la mencionada ley, a los fines de eliminar la figura del exhibidor directo por excepción. Además, busca eliminar la prohibición de que un exhibidor de películas cinematográficas participe en la industria de distribución de películas.

Según la medida, ante la transformación radical que ha sufrido la industria cinematográfica, la Asamblea Legislativa entiende prudente eliminar el inciso (o) del Articulo 3 de la Ley Num. 133 de 14 de junio de 1980, supra, que prohíbe “que cualquier exhibidor o distribuidor a la misma vez opere empresas distribuidoras y empresas exhibidoras”.

“Además de proteger la libre competencia y el acceso al mercado, servirá para abrir avenidas que permitan a los puertorriqueños llevar a cabo modelos de negocio exitosos de exhibición de películas cinematográficas en teatros y cines, y no solamente a través de las plataformas de Internet que proveen las compañías más grandes de producción del mundo como The Walt Disney, Netflix, HBO, entre otros. Por otra parte, y no menos importante, el consumidor se beneficiará de tener opciones y oferta de películas en exhibición al momento de escoger la manera en que disfrutará de la experiencia cinematográfica”, lee la exposición de motivos del proyecto, que se aprobó con 21 votos a favor y cinco en contra.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, y el senador independiente José Vargas Vidot, en sus respectivos turnos sobre la medida, indicaron que votarían en contra del proyecto.

El Alto Cuerpo recesó sus trabajos legislativos hasta este jueves 7 de marzo, a la 1:00 p.m. No obstante, se celebrará una Sesión Especial, a las 11:00 a.m., para conmemorar el Día de la Mujer.