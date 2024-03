Para mayo las propuestas de Zaragoza

A medida que avanza el calendario de cara a las primarias de junio próximo, el aspirante a la candidatura del Partido Popular Democrático (PPD) a la gobernación, Juan Zaragoza, agrega pueblos a su calendario de visitas en búsqueda de apoyo electoral. Lo hace con lo que ha sido su mensaje central: “Puerto Rico necesita un administrador”, sin embargo, las propuestas concretas demorarán hasta mayo, según dijo a Metro el contador público autorizado (CPA).

En entrevista Punto por Punto, el candidato compartió su asombro al caer en cuenta como parte de la campaña sobre la cantidad de festivales que se celebran en el archipiélago que aspira a gobernar. “No sabía que aquí había tantos festivales, tanta fiesta”, confiesa Zaragoza.

¿Usted no chinchorreaba los domingos?, cuestionó Metro. “Sí, chinchorreaba en los sitios, pero no sabía que había tanto (festival)”, respondió.

El preámbulo coloquial dio paso a su evaluación de cómo va su campaña. Según dijo, ahora se concentra en conversatorios en los que lleva el mensaje sobre la necesidad de administración eficaz en Puerto Rico, al tiempo que recibe inquietudes de la gente sobre las problemáticas que enfrentan. Al momento ha realizado una veintena de estos conversatorios.

A la pregunta sobre cuándo presentará al electorado propuestas concretas, Zaragoza respondió que “hemos estado comunicando algunas de ellas en los conversatorios. Esos conversatorios sirven para ir refinando esas propuestas, porque uno las desarrolla con expertos en la materia, pero uno tiene que aterrizarla a la gente. Yo te diría que mayo ya debemos estar exponiendo nuestras propuestas empezando por educación, salud, desarrollo económico”.

Dijo que esa fase de propuestas sería a principios del mes previo a la primaria.

A su juicio, más allá de las ideas el problema en Puerto Rico es la falta de ejecución, por lo que plantea la necesidad de que en la Rama Ejecutiva haya una visión de manejo de proyectos. “Hay un puente roto entre la política pública y la ejecución. En ese camino las cosas se pierden”, opinó.

Aun con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) co-gobernando, Zaragoza sostuvo que con buena administración ejecutiva se puede establecer un plan de trabajo propio de un gobernante. Dijo que hay que organizar la fase ejecutiva a base de prioridades. El senador, quien preside la Comisión de Hacienda, aseguró que tiene buena relación con el ente creado por la ley federal PROMESA.

“Cando yo llego al Senado, tenía dos opciones. Una era ponerme una t-shirt que dijera ‘Fuera la Junta’, amarrarme a los portones aquí al frente. Sacarme la foto de afuera la Junta y dejar como el cuatrienio pasado que los cuatro presupuestos que se aprobaron fueron los de la Junta. Esa es una una visión legítima, de que no vamos a negociar con la Junta. La otra opción que yo tenía, yo, que soy un administrador y vengo a traer soluciones, fue el camino que escogí. Sentarme con la Junta, pedirle 25 cosas, si me daban diez o 12, estoy adelante. Pido una cantidad de dinero para Iupi, me dan la mitad, pues el año que viene seguimos trabajando. Así ha sido mi relación con la Junta desde el principio, una relación firme, pero práctica, de adelantar las causas del país. Yo respeto a los que dicen, como algunos compañeros, que a la Junta ni un vaso de agua. Yo con ellos negocio, negocio y negocio constantemente”, sostuvo.

Incluso, Zaragoza opinó que, con el actual director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica ha mejorado la relación de trabajo con el ente rector. Sobre la reciente preocupación de Mujica con legislaciones que ponen en riesgo el plan fiscal, Zaragoza opinó que más bien sucede en las negociaciones colectivas a nivel laboral en el Ejecutivo donde el patrono ofrece lo que no tiene para luego echarle la culpa a la JSF.

Asuntos candentes en el PPD

En momentos en que el PPD atraviesa controversias como el caso de Ponce o maneja primarias subidas de tono como en Dorado, el aspirante a liderar la colectividad fue cauteloso en expresar posturas o apoyos.

Sobre Ponce, nuevamente Zaragoza criticó la falta de transparencia con que el partido manejó el acuerdo con el suspendido alcalde, Luis M. Irizarry Pabón. Sin embargo, al planteársele el escenario de un PPD bajo su liderato con un alcalde que ha retado toda autoridad, Zaragoza sostuvo que “esto no va a llegar a junio”.

“El partido tiene que actuar. Es demasiado lo que está en riesgo. Está en riesgo: dos senadores, y esos dos senadores pueden virar el control del Senado, tres representantes. Eso puede virar el control. Aquí los factores tienen que ser la transparencia, que la gente de Ponce sean los que decidan y que se lleve un proceso democrático”, opinó. El senador dijo que el alcalde suspendido debe pensar en los intereses de la colectividad.

A la referencia de Irizarry Pabón sobre Dios, Zaragoza dijo que las creencias de cada cual hay que respetarlas, pero en este momento hay que sopesar la viabilidad del PPD.

“Yo he conocido mucha gente en mi vida que que me dicen que Dios constantemente le está guiando hacia dónde dirigir su camino. Pues muy bien, eso se respeta. Pero hay unos intereses del partido por el medio. Tú puedes tener tus creencias y tú por estar dirigido en tu conciencia por Dios, y eso te lo respetamos. Pero nosotros tenemos también que velar por el por el partido. Y si queremos cambiar el rumbo del país tenemos que tener el control de la Cámara y del Senado. Y eso es lo que está en juego aquí”, planteó.

En el caso de la primaria de Dorado, Zaragoza prefirió mantenerse neutral.

“No conozco en detalle los problemas de Dorado, cada cual está exponiendo a la comunidad, cuál es su plan de trabajo. Así que desde la distancia es injusto para mí decir yo favorezco a tal o cual, porque, aunque yo tengo una propiedad en Dorado, resido acá en San Juan y así de lejos sería un poco hasta fanatismo yo decir yo apoyo a este porque lo apoyo”, indicó. El senador aseguró tener buena relación tanto con el alcalde Carlos López como con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, quien está retando al incumbente.