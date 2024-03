Gobernador espera que PAD de la AEE no interfiera con labor del Negociado de Energía sobre tarifas de luz

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que espera que la jueza Laura Taylor Swain apruebe el Plan de Ajuste de la Deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero que no interfiera con la labor del Negociado de Energía en establecer las tarifas.

“Lo que nosotros queremos en el gobierno es la mayor reducción de la deuda posible, deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y que se respete, la jurisdicción y el mandato de ley que tiene el Negociado de Energía de Puerto Rico para establecer las tarifas que pagamos, todos los que consumimos el servicio eléctrico en la isla. Esa es la posición del Gobierno”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“La juez es la que tiene la palabra final y yo insistentemente he dicho que le debe corresponder al Negociado, no, con el mayor respeto, no a la juez Taylor Swain, ni menos aún a la Junta el estar determinando la forma y manera en que la Autoridad de Energía Eléctrica cumpla con su obligación de pago”, añadió.

“Entiendo que nosotros estamos en muy buena posición para prevalecer, es decir yo entiendo que hay una alta probabilidad de que el plan que propuso la Junta en cuanto a reducción de deuda no en cuanto a tarifas, porque eso está fuera de lugar y es nuestro planteamiento constante. Pero yo entiendo que es probable altamente probable que ese plan sea confirmado. Y cuando se ha confirmado, pues entonces se va a beneficiar la Autoridad de Energía Eléctrica enormemente y el pueblo en general”, sostuvo.

El martes comienza el proceso judicial para aprobar el Plan de Ajuste de la Deuda propuesto por la Junta de Control Fiscal. El tercer Plan de Ajuste enmendado reduce sobre 10,000 millones de dólares del total de las reclamaciones presentadas por varios acreedores contra la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) en casi un 80 por ciento hasta 2,500 millones de dólares sin incluir las obligaciones por pensiones.