Dispuesto a “beberse un café” alcalde de Juana Díaz tras casi pelear a golpes con Ángel “Tito” Fourquet

El alcalde de Juana Díaz, Ramón Antonio “Ramoncito” Hernández Torres, confirmó esta mañana que casi pelea a golpes con el representante popular, Ángel “Tito” Fourquet, en una reunión de liderato del Partido Popular Democrático (PPD) el pasado fin de semana.

“Siempre se dan estos asunto, casi siempre ocurren (las trifulcas), lamentablemente. Yo vuelvo y digo, yo pasé la página. Estoy listo para tomarme una taza de café con el representante. Yo no tengo ninguna animosidad”, reveló el alcalde juanadino en entrevista con NotiUno 630AM.

Alegadamente, “Ramoncito” Hernández le dijo al legislador por el Distrito 24 (Ponce) que era un “charlatán” y un “pendejo igual que el suspendido alcalde ponceño, el doctor Luis Irizarry Pabón”, según reveló el periodista, Normando Valentín en su programa radial “Normando en la mañana”.

“Hay unos hechos que no voy a discutir públicamente que ocurrieron en reuniones en Juana Díaz y que dan base a esta situación. Lamentablemente hay unas personas que están enfucadas en el egoísmo y no puede ser. Tienen que mirar el panorama completo [...] Hay una lucha que lamentablemente está fuera de control y uno tiene que ser bien estricto en esto y en sus planteamientos. Se hizo un planteamiento enérgico y algunas personas no les gustó”, agregó Hernández Torres en la entrevista radial.

Las tensiones políticas en el área sur de Puerto Rico se han intensificado desde la semana pasada, luego que el suspendido alcalde de Ponce no cumpliera con el acuerdo que había firmado con “Tito” Fourquet y el secretario general del PPD, Gerardo Antonio “Toñito” Cruz Maldonado, que le daba un plazo hasta el pasado 28 de febrero para renunciar a su candidatura a la reelección. La colectividad entiende que su renuncia fortalecería al partido en el sur.

Sin embargo, Irizarry Pabón acudió a sus redes sociales para informar que no cumpliría con el mismo, puesto que es “inocente” de los cargos que pensan en su contra por presunto enriquecimiento injustificado y alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Precisamente, por este caso hay una vista preliminar pautada para el 14 y 15 de marzo.

“¡Seguimos! ¡Dios y la gente me da la fuerza! ¡Dios los bendiga!”, escribió Irizarry Pabón en el calce de un video colgado en su cuenta de Facebook el pasado martes.

En el videoclip, el suspendido alcalde ponceño contó que “una vez pasa esto (el acuerdo) le comunicamos tanto al presidente (Jesús Manuel Ortiz), como al secretario del partido (Cruz Maldonado), que había esta situación, que nosotros entendíamos que se esperara hasta el 14 y el 15 de marzo para nosotros poder salvar nuestra palabra y nuestro acuerdo, que vuelvo y repito, fue condicionado para permitirme la candidatura [...] Es bien importante que sepa el pueblo de Ponce que lo que se ha hecho en mi contra ha sido una patraña y nosotros tenemos que vigilar que la justicia de los procesos se proteja”.

Por esa razón, la semana anterior el alcalde de Juana Díaz instó a Irizarry Pabón a que no utilice el “nombre de Dios” para aferrarse a su candidatura a la reelección como líder municipal.

“No me uses a Dios a base de la conveniencia que tienes porque Dios te dijo que corrieras para alcalde y que te mantuvieras de alcalde, pero fuistes al partido (a la sede), firmastes un acuerdo hasta el 28 (de febrero). Y, ¿qué te dijo Dios ahora? No juegues con Dios en estos procesos, por favor”, sentenció el primer mandatario juanadino en otra entrevista con NotiUno 630AM.

Por su parte, Cruz Maldonado confirmó que la Pava acudirá al tribunal para exigirle al suspendido líder municipal que renuncie a su candidatura a la reelección y cumpla con el acuerdo firmado con la colectividad. Según informó el también comisionado electoral alterno, el Reglamento del PPD establece en sus artículos 6 y 7, que todo afiliado al partido tiene la obligación de cumplir con los acuerdos firmados.