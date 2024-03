Chris Mortensen, galardonado reportero que cubrió la NFL, muere a los 72 años

ARCHIVO - ARCHIVO - El reportero de ESPN Chris Mortensen, derecha, entrevista al mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, izquierda, después de un partido de fútbol americano de la NFL contra los New York Giants, el 5 de noviembre de 2019, en East Rutherford, Nueva Jersey. Mortensen, el periodista galardonado que cubrió La NFL durante 39 años, incluidos 32 como analista senior en ESPN, falleció. Tenía 72 años. ESPN confirmó la muerte de Mortensen el domingo 3 de marzo de 2024. (Foto AP/Adam Hunger, Archivo)

Chris Mortensen, el periodista galardonado que cubrió la NFL durante casi cuatro décadas, incluidas 32 como analista senior en ESPN, murió el domingo por la mañana. Tenía 72 años.

ESPN confirmó la muerte de Mortensen el domingo. No hubo información inmediata sobre la causa o el lugar de la muerte.

“Mort fue ampliamente respetado como un pionero de la industria y universalmente querido como un compañero de equipo trabajador y solidario”, dijo el presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, en un comunicado. “Cubrió la NFL con extraordinaria habilidad y pasión, y estuvo en la cima de su campo durante décadas. Realmente lo extrañaremos tanto colegas como fanáticos, y nuestros corazones y pensamientos están con sus seres queridos”.

Mortensen anunció en 2016 que le habían diagnosticado cáncer de garganta en estadio IV. Incluso mientras estaba en tratamiento, fue el primero en confirmar el retiro del quarterback del Salón de la Fama Peyton Manning.

“Perdimos una verdadera leyenda”, dijo Manning en una publicación en las redes sociales. “Mort era el mejor en el negocio y valoraba nuestra amistad. Le confié mi anuncio de firmar con los Broncos y la noticia de mi retiro. Lo extrañaré muchísimo y mis pensamientos y oraciones están con Micki y su familia. Descansa en paz, Mort”.

Mortensen anunció su retiro después del Draft de la NFL el año pasado para poder “concentrarse en mi salud, mi familia y mi fe”.

El analista de NFL Network, Daniel Jeremiah, dijo durante el final de la cobertura en el NFL Scouting Combine el domingo que Mortensen le envió un mensaje de texto para preguntarle cómo pensaba que le iría a Spencer Rattler durante los entrenamientos de quarterback en Indianápolis.

“Es una de las almas más dulces que jamás hayas conocido y amaba su deporte”, dijo Jeremiah. “Por eso cuando nos enteramos de esto, lo último que quiero hacer es venir aquí. Pero, hombre, me daría un puñetazo en la cara si no lo hiciéramos, si no hiciéramos esto y nos divirtiéramos y disfrutáramos de este gran juego que tanto amaba”.

Mortensen se unió a ESPN en 1991 y durante años ayudó a dar forma a la cobertura de la cadena a medida que la NFL explotaba la cobertura durante todo el año. Además de aparecer en innumerables programas de la cadena, también escribió para ESPN.com.

Recibió el premio Dick McCann de los escritores de fútbol profesional de Estados Unidos en 2016. Pasó a llamarse premio Bill Nunn Jr. en 2021 y se entrega anualmente durante las ceremonias del Salón de la Fama del fútbol profesional al reportero que ha realizado una larga y distinguida contribución a través de su cobertura del juego.

Mortensen también trabajó para el Atlanta Journal-Constitution de 1983 a 1989. Cubrió a los Atlanta Falcons de 1985 a 1986 y a la liga de 1985 a 1989. Se fue a The National en 1989 y trabajó allí durante casi dos años.

Fue columnista de la NFL para The Sporting News y escritor colaborador de la revista Sport. También fue consultor de “The NFL Today” de CBS en 1990.

“Me uno al inconmensurable número de corazones en todo el país, en el periodismo y la comunidad deportiva, mientras lloramos a Chris Mortensen. Estoy agradecido de haber tenido el privilegio de conocer a Chris a través de su increíble trabajo desde sus días en el Atlanta Journal Constitution y, como muchos, haber sido bendecido por su excelencia profesional y gracia personal a lo largo de los muchos años que siguieron”, dijo el propietario de los Falcons. dijo Arthur Blank en un comunicado. “Consideraba a Chris un héroe personal y es realmente difícil imaginar el periodismo deportivo sin él. Su capacidad para afrontar los obstáculos de la vida con valor y determinación siempre fue verdaderamente inspiradora y su enorme impacto en muchas personas, incluido yo, perdurará a través de este trabajo y de nuestras amistades inquebrantables”

Originario de Torrance, California, Mortensen asistió a El Camino College. Sirvió dos años en el ejército antes de comenzar su carrera periodística en el Daily Breeze de South Bay (California) en 1969.

“Un día absolutamente devastador. Mort fue uno de los mejores reporteros en la historia del deporte y un hombre aún mejor”, dijo Adam Schefter, experto de la NFL de ESPN, en las redes sociales. “Mort fue el mejor. Lo extrañaremos y recordaremos por siempre”.

Le sobreviven su esposa Micki y su hijo Alex.