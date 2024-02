Marcharán para exigir aumento de pensiones al ritmo de costo de vida

Para respaldar el proyecto de ley peticionado por el Frente en Defensa de las Pensiones, portavoces de jubilados del sector público convocaron hoy, jueves, una marcha el 19 de marzo a partir de las 11:00 a.m. desde la Plaza Colón, en el Viejo San Juan, hasta La Fortaleza.

De forma que se garantice el poder adquisitivo de las jubilaciones de los empleados del gobierno, los maestros, la judicatura, entre otros, el Proyecto de la Cámara 2038 establece financiar un aumento a los retiros con los fondos no comprometidos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

“Nosotros, que todos los días pagamos más, estamos pidiéndole al gobierno que nos devuelva lo que nos está quitando porque a través del aumento en el costo de vida nuestras pensiones se hacen sal y agua”, expresó Rafael Feliciano, del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).

“En los pasados 17 años nuestras pensiones han perdido al menos un 40% de su poder de compra de bienes y servicios imprescindibles”, aseguraron, en conferencia de prensa, los portavoces del Frente.

El Proyecto de la Cámara 2038, de la autoría de los representantes Denis Márquez Lebrón, María de Lourdes Ramos Rivera, Ramón Cruz Burgos y Mariana Nogales Molinelli, de aprobarse, establecería que, a partir del 1ro de julio de 2024, se otorgará un aumento de 10% a todas las pensiones de los empleados públicos hasta un máximo de $300.00.

Además, a partir del 1ro de julio de 2025, y cada año subsiguiente, se realizará un aumento en los retiros equivalente al que se otorgue por el Seguro Social por concepto del Ajuste por costo de vida (Ley COLA).

Feliciano informó que la ley tendría un costo aproximado de $200 millones anuales, mas enfatizó que eso se dividiría entre 160,000 jubilados, lo que se traduce en un aumento de $100 por individuo al mes.

Ramos Rivera, representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP), explicó que “en el pasado, se daba un aumento de 3% cada tres años. Cuando el sistema de retiro colapsa, que entonces el gobierno tiene que hacerse cargo de pagar las pensiones, se suspende ese pago del 3%. Se convierte en el Pay as you Go, y ahora es responsabilidad del Fondo General pagar esas pensiones”.

Al respecto, la portavoz alterna del Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, sostuvo que “el sistema de retiro no colapsó, lo colapsaron. Si el gobierno hubiese sido responsable y hubiese atendido la situación del sistema de retiro a tiempo, no estuviéramos en esta situación ahora mismo”.

La legisladora del PNP urgió a la Comisión de Hacienda y la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno del cuerpo cameral a atender la pieza legislativa lo antes posible, de forma que esta pueda ser aprobada antes de que culmine la sesión el 30 de junio.

El Frente en Defensa de las Pensiones agrupa portavoces del Junte de Jubilados, la Federación de Retirados de la Policía de Puerto Rico, Construyamos Otro Acuerdo, y los Capítulos de Jubilados de la FMPR, de UNETE, del Colegio de Trabajadores Sociales, de EDUCAMOS, y del Programa de Trabajo Social Obrero UTIER.