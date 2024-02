Escuela de Farmacia del RCM alcanza el cuarto lugar de aprobación de reválida en EEUU

La rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dharma Vázquez, informó que los egresados de la Escuela de Farmacia ocuparon la cuarta posición entre 145 instituciones de su tipo en los Estados Unidos en la aprobación del exámen de licenciatura en el primer intento.

Vázquez indicó que el 95.5% de los estudiantes aprobó la prueba de Licenciatura en Farmacia de Norte América (North American Pharmacist Licensure Examination, o NAPLEX), de acuerdo con el informe de la National Association of Boards of Pharmacy para el 2023. En total, 44 alumnos tomaron el examen ese año.

“Con estos resultados la Escuela de Farmacia se consolida como una de las instituciones que mejor prepara a su estudiantado para ejercer como profesionales de la salud en Estados Unidos y Puerto Rico”, dijo la rectora, quien atribuyó el logro de los estudiantes a la combinación de la alta calidad de los facultativos, sumado a un currículo de cuatro años diseñado para el desarrollo integral de los farmacéuticos que sirven a la población.

Por su parte, la decana de la Escuela de Farmacia, la doctora Wanda Maldonado, destacó que el programa graduado ha figurado entre los primeros 15 puestos de los Estados Unidos por más de una década. Mencionó, a modo de ejemplo, que el año pasado se colocó en el primer lugar, con un 98% de aprobación del examen, y previamente, en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, los egresados registraron más de un 95% de aprobación de la reválida en el primer intento.

“Estamos muy complacidos con estos resultados. Un dato importante es que el NAPLEX es una medición objetiva que tan solo toma en cuenta el primer intento. Esta métrica es bien importante para las escuelas de farmacia, puesto que se utiliza un indicador de la calidad de la educación, y en nuestro caso, respalda el trabajo que hemos estado haciendo”, afrimó la Dra. Maldonado.

La decana de la Escuela de Farmacia indicó que el programa del RCM es de tamaño pequeño, en comparación con los de otras universidades en Estados Unidos, y realizan una evaluación rigurosa de una gran cantidad de candidatos para un cupo de 45. Además, que el currículo ha sido diseñado para fomentar la formación integral del estudiante, al incorporar en este el desarrollo de cualidades tales como el pensamiento crítico, la solución de problemas, la ética y la comunicación efectiva, junto a la preparación clínica.

De acuerdo con el informe de la National Association of Boards of Pharmacy, la Escuela de Farmacia de la UPR quedó en cuarto lugar en la pasantía del exámen de reválida, precedida por la Hampton (Va.) University School of Pharmacy, en Hampton, Virginia, con 100% de pasantía; University of Nebraska Medical Center College of Pharmacy (Omaha), con 97.9%; y la East Tennessee State University Bill Gatton College of Pharmacy (Johnson City), 95.5% de pasantía.

El NAPLEX es el exmen nacional de licenciatura que se le administra a los recién egresados de los programas de farmacia en los Estados Unidos y Puerto Rico. La prueba mide el conocimiento general y capacidad de un candidato que va a entrar en la práctica de la profesión.