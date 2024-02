Eliezer Molina apelará determinación del tribunal que no da paso a certificación de su candidatura

El activista ambiental, Eliezer Molina, reaccionó a la determinación del Tribunal de Primera Instancia que no dio paso a la certificación de su candidatura como senador por acumulación y confirmó que su equipo legal se encuentra en proceso de apelar la decisión.

“Nuestros abogados están preparando el recurso de apelación porque no nos da la gana de que estas personas continúen haciendo lo que quieren con el pueblo y llegó el momento de enfrentarlos hasta el más alto nivel y que salga toda la prueba”, expresó Molina en una transmisión en vivo a través de su Facebook.

Del mismo modo, Molina criticó que se le exigiera realizarse una prueba de dopaje luego de que se determinara que este no cumplió con los requisitos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“El juez dijo que Eliezer se tenía que hacer una prueba tipo 5 como lo requiera la Comisión Estatal de Elecciones, eso dice el juez. Ahora ves lo importante cuando les dije y les señalé que los partidos tenían que hablar que no era quedarse callados y allanarse, hay partidos que no presentan pruebas de dopaje pero a mí el sistema me impone”, expresó.

Además, respondió a la determinación del juez donde se indica que el pueblo tiene la opción de votar por nominación directa.

“El juez dice que no hay ningún problema porque todavía el pueblo puede votar por Eliezer Molina, escribiendo Eliezer Molina, eso dice el juez. Mire juez, usted sabe qué es lo que sucede, que nosotros no somos ningunos pende... y nosotros sabemos que eso es cierto, pero ahora la CEE logra lo que quiere que es no permitir que nosotros podamos tener personas como observadores del proceso y puedan contar los votos”, expresó Molina.

El juez superior Raúl A. Candelario declaró “no ha lugar” la petición de Molina Pérez para que se le certificara como candidato. Según el documento del tribunal, el activista ambiental no cumplió con las certificaciones de documentos requeridos que estaban en trámite y que le fueron requeridos por la CEE. Además, no se realizó la prueba de dopaje en su totalidad.

“En conclusión, ante la letra clara y libre de ambigüedades del Código Electoral y su reglamentación aplicable y los hechos no controvertidos y aceptados por el propio Molina Pérez de que nunca presentó las certificaciones de que la documentación requerida estaba en trámite y de que no se realizó la prueba de detección de sustancias controladas completa y en el término de veinticuatro (24) horas, este tribunal no tiene discreción y se ve obligado a resolver que Molina Pérez no cumplió con todos los requisitos para ser certificado como candidato independiente al Senado por Acumulación. Molina Pérez debía entregar la evidencia de que había solicitado toda la documentación que faltaba en o antes del 2 de enero de 2024, según mandata la ley”, lee la sentencia del tribunal.

Sobre la entrega incompleta de la prueba de dopaje por parte de Molina, el tribunal indicó: “Reafirmamos que Molina Pérez debió haber presentado los resultados de prueba de detección de opioides, cocaína y marihuana, pero solo presentó los resultados de las pruebas de opioides y cocaína, teniendo así unos resultados incompletos”.

El 5 de febrero la Comisión Estatal de Elecciones determinó no certificar a Eliezer Molina como candidato independiente a la legislatura debido a que no presentó la evidencia correspondiente sobre los documentos que habían sido entregados.

El tribunal también añadió que la determinación no impide que Molina Pérez pueda aspirar a la posición por nominación directa, pero de resultar electo deberá cumplir con los requisitos de ley.

“Enfatizamos que la presente Sentencia no debe ser impedimento para que Molina Pérez pueda canalizar sus deseos de servir al pueblo de Puerto Rico, aspirando a una candidatura por nominación directa. Adviértase que de este recibir el favor del pueblo y resultar electo, deberá cumplir en su momento con los requisitos de ley y reglamento, incluyéndose las pruebas de detección de sustancias controladas, Panel de Drogas 5, según requeridas por la CEE, antes de poder ser certificado electo para asumir un cargo público en la Asamblea Legislativa”, indicó el tribunal.