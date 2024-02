Comisión para la Seguridad en el Tránsito exhorta a conductores revisar si hay ‘recalls’ de sus autos

¿Has recibido un aviso del fabricante de tu vehículo para que arregles algún defecto identificado en el modelo específico que posees? Lanzar esa carta al zafacón o ignorarla puede ser la gran diferencia entre la vida y la muerte para ti y tus seres queridos. Invertir unos instantes prestando atención a ese asunto vital es un excelente hábito de conductores responsables y seguros.

La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) se une a esta importante campaña de la Semana de Retiros de Seguridad de Vehículos, un esfuerzo que realiza la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) del Departamento de Transporte de los Estados Unidos durante los días 4 al 10 de marzo de 2024, para concienciar a los conductores sobre actuar con prontitud al recibir una notificación de “recalls” de su modelo específico de vehículo de motor.

El director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito del Gobierno de Puerto Rico, Luis A. Rodríguez Díaz, recalcó la importancia de este llamado a nivel nacional para promover la seguridad en nuestras carreteras. “Esa cartita que usted recibe del fabricante de su carro, no la bote ni la eche a un lado. Ahí le están diciendo que han encontrado un problema en el funcionamiento de su modelo de carro, que si usted no lo atiende a tiempo, estaría poniendo en peligro, no solo a usted, sino también a su familia – incluso a otros conductores”, subrayó Rodríguez Díaz.

Aun con los avisos y advertencias que envían los fabricantes por correo físico y electrónico, todos los años quedan millones de vehículos sujetos a “recalls” sin reparar en todos los Estados Unidos. Un aviso de bolsas de aire que aún está vigente es el “recall” más grande de vehículos en la historia de la nación; el no atenderlo ha resultado en 27 muertes en todo el país. Es por esto la importancia de hacer concientización de estos importantes “recall” que redunda en salvar tu vida a la vida de los tuyos en las carreteras.

Dos maneras de revisar los “recalls”

Hay formas de verificar si su modelo de vehículo aparece registrado para someterlo a un “recall’ por mal funcionamiento de alguno de sus componentes o piezas. La NHTSA proporciona dos alternativas gratuitas y fáciles de usar para revisar los “recalls” de seguridad abiertos:

· Los conductores pueden usar la Herramienta de Búsqueda del Número de Identificación del Vehículo (VIN), en www.nhtsa.gov/es/recalls. Este servicio en línea les permite a los propietarios de vehículos revisar los “recalls” de seguridad abiertos para sus vehículos o equipo automotriz, como las gomas y los asientos de bebé.

Para usar la herramienta de Búsqueda de VIN, un propietario de vehículo puede visitar la página de internet www.nhtsa.gov/es/recalls e ingresar el VIN de 17 caracteres de su vehículo en la barra de búsqueda. En segundos, sabrá si su vehículo está sujeto a un “recalls” de seguridad abierto. Mientras el usuario esté allí, puede suscribirse para recibir Alertas de Recall (en inglés), lo que permitirá recibir un correo electrónico informándole en el futuro cuando un vehículo esté incluido en un “recalls”.

La herramienta de NHTSA (gratuita y en línea) para revisar “recalls” le proporcionará detalles sobre cualquier ‘recall’ no reparado de un vehículo de los últimos 15 años. También le suministrará detalles sobre los retiros de seguridad no reparados de los principales fabricantes de automóviles y motocicletas, y algunos fabricantes de camiones medianos/pesados.

· Los conductores también pueden revisar los “recalls” de seguridad abiertos, descargando la aplicación gratuita SaferCar. Después de abrir la aplicación, ingresa el VIN del vehículo y NHTSA te enviará una alerta si se emite un “recalls” de seguridad.

SaferCar funciona como un garaje virtual. Una vez que un usuario obtenga la aplicación (disponible para iOS y Android), puede agregar cualquier vehículo o equipo relacionado, como llantas, remolques y asientos para niños. SaferCar notifica sobre todos los “recalls” relacionados, dirigiendo al consumidor a concesionarios locales para que pueda programar una cita rápidamente y repararlo sin costo alguno.

Ambos métodos para revisar los recalls son gratuitos y fáciles de usar. En ambos casos, los conductores deben ingresar el VIN del vehículo, ubicado en la parte inferior del parabrisas del vehículo en el lado del conductor. El VIN también se puede encontrar en la tarjeta de registro del propietario del vehículo, y podría aparecer también en su tarjeta de seguro.

Manteniéndose al tanto de los “recalls” todos los días

La Comisión para la Seguridad en el Tránsito hace un llamado a los conductores a participar en la Semana de Retiros de Seguridad durante el mes de marzo. Los recursos gratuitos que la NHTSA ofrece en internet ayudan a los conductores a estar al día con su responsabilidad de mantener sus vehículos seguros todo el año, todos los años.

“Revisar los “recalls” es gratis, rápido y fácil”, explicó Rodríguez Díaz. “Durante la Semana de Retiros de Seguridad de Vehículos, les recordamos a todos a que se tomen unos minutos para revisar los “recalls” abiertos. Recuerden que todos son importantes y deben ser reparados de inmediato. Invierte un ratito llevando tu carro a revisar al concesionario autorizado para tu marca de vehículo. La reparación o reemplazo no te costará nada y tu diligencia será vital para mantenerte seguro a ti y a otros en las carreteras”, exhortó el director ejecutivo de la CST.

Si un conductor cree que su vehículo pudiera tener un defecto relacionado con la seguridad que no forme parte de un “recalls” actual, puede ponerse en contacto con NHTSA en línea (en inglés) o llamar a la Línea Directa de Seguridad de Vehículos de la agencia al (888) 327-4236 y pedir un agente que hable español. Solo una queja puede ser suficiente para generar un “recalls” de seguridad.