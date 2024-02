Alcalde de Juana Díaz a Luis Irizarry Pabón: “No juegues con Dios”

El alcalde de Juana Díaz, Ramón Antonio “Ramoncito” Hernández Torres, instó al suspendido alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pabón, a que no utilice el “nombre de Dios” para aferrarse a su candidatura a la reelección como líder municipal.

“No me uses a Dios a base de la conveniencia que tienes porque Dios te dijo que corrieras para alcalde y que te mantuvieras de alcalde, pero fuistes al partido (a la sede), firmastes un acuerdo hasta el 28 (de febrero). Y, ¿qué te dijo Dios ahora? No juegues con Dios en estos procesos, por favor”, sentenció el alcalde juanadino en entrevista con NotiUno 630AM.

“El doctor no necesita un empleo. El doctor tiene recursos económicos. El doctor no depende de la alcaldía. Pero sí hay un pueblo que depende de la continuidad de servicios que se le están dando a través de la administración municipal. No puedo entrar yo en el ego de que ´yo no me voy por una estrategia legal´, cuando pones en riesgo las posibilidades para mantener mayoría en Cámara y Senado, y debilitamiento de la estructura del Partido Popular en Ponce porque ´no me quiero echar a un lado´”, agregó.

Irizarry Pabón había firmado un acuerdo con el representante popular, Ángel “Tito” Fourquet Corder, y el secretario general del Pardio Popular Democrático (PPD), Gerardo Antonio “Toñito” Cruz Maldonado, que le daba un plazo hasta ayer, 28 de febrero, para renunciar a su candidatura a la reelección. Sin embargo, acudió a sus redes sociales para informar que no cumpliría con el mismo, puesto que es “inocente” de los cargos que pensan en su contra por presunto enriquecimiento injustificado y alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. La próxima vista preliminar está pautada para el 14 y 15 de marzo.

“¡Seguimos! ¡Dios y la gente me da la fuerza! ¡Dios los bendiga!”, escribió Irizarry Pabón en el calce de un video colgado en su cuenta de Facebook.

En el videoclip, el suspendido alcalde ponceño contó que “una vez pasa esto (el acuerdo) le comunicamos tanto al presidente (Jesús Manuel Ortiz), como al secretario del partido (Cruz Maldonado), que había esta situación, que nosotros entendíamos que se esperara hasta el 14 y el 15 de marzo para nosotros poder salvar nuestra palabra y nuestro acuerdo, que vuelvo y repito, fue condicionado para permitirme la candidatura [...] Es bien importante que sepa el pueblo de Ponce que lo que se ha hecho en mi contra ha sido una patraña y nosotros tenemos que vigilar que la justicia de los procesos se proteja”.

Precisamente, Cruz Maldonado confirmó que la Pava acudirá al tribunal para exigirle a Irizarry Pabón que renuncie a su candidatura a la reelección y cumpla con el acuerdo firmado con la colectividad. Según informó el también comisionado electoral alterno, el Reglamento del PPD establece en sus artículos 6 y 7, que todo afiliado al partido tiene la obligación de cumplir con los acuerdos firmados.

Por su parte, “Ramoncito” Hernández aprovechó la interviú con la emisora radial para pedirle a Irizarry Pabón que abandone su “ego” y no permita el debitamiento del PPD, ya que su salida aumentaría las posibilidades de triunfo en la zona sur de la Isla.

“¿De qué se trata esto? Se trata de que hay dos senadores por distrito— y el municipio más fuerte en términos de aportar votos al PPD es Ponce— tenemos tres representantes por distrito […] ya estamos hablando de cinco posiciones que pueden hacer un cambio trascendental en la composición de la mayoría en la Legislatura estatal el próximo cuatrienio”, indicó el primer ejecutivo de Juana Díaz.

“Y tenemos un candidato por acumulación para la Cámara y uno para el Senado. Ya llevamos siete candidatos. Y también hablamos del comisionado residente y del gobernador […] de eso es que se trata hermanos populares. Podemos tener una afinidad de cariño con el doctor, pero sobre todo está la institución del partido”, añadió.