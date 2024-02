Piden al Negociado de Telecomunicaciones que le imponga a Liberty otorgar créditos automáticos a sus clientes

Los representantes Víctor Parés y José Hernández solicitaron al Negociado de Telecomunicaciones que imponga a la empresa LIberty Puerto Rico la obligación de otorgar un crédito completo y automático a los clientes cuyo servicio de telefonía móvil fue interrumpido por más de 24 horas debido a los proceso de migración de números de la compañía AT&T.

La petición surge durante una vista de investigación del Negociado de Telecomunicaciones, celebrada este miércoles, en las prácticas de Liberty ante la migración de sobre un millón de líneas de telefonía móvil desde el mes de junio de 2023.

“Luego de escuchar a la gerencia de Liberty alegar que la escala de créditos no existía hasta después de la avería del 30 y 31 de octubre donde miles de clientes no tuvieron señal de celular es algo difícil de entender. Peor aún es el hecho de que estos clientes tienen que solicitar el crédito, en vez de la empresa otorgarlo porque sabían que no tenían señal. Por eso estamos pidiendo al Negociado de Telecomunicaciones que imponga un crédito completo e inmediato”.

En la vista, la gerencia de Liberty indicó que los créditos para servicio prepagados son entre 5 y 10 dólares y de 25 a 100 por ciento para los de contrato, esto a raiz de los problemas asociados con la migración de números de AT&T.

“Los créditos no pueden ser de 5 o hasta 10 dólares por cliente prepago por interrupción de servicio de más de 24 horas. Eso no es real. Como tampoco lo es que los clientes con contrato solo le dan un 25 por ciento de crédito, a pesar de que miles de clientes de Liberty se quedaron sin servicio de telefonía móvil por más de dos días. Por eso pedimos al Negociado que imponga créditos automáticos y completos para aquellos clientes que tuvieron más de 24 horas sin servicio y un crédito mínimo de $12 para los que sufrieron hasta cinco horas sin celular”.