Junta de Control Fiscal afirma que el dinero del aumento de jueces está

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez afirmó el miércoles, que en la discusión del presupuesto para el próximo año fiscal 2024-2025, no se incluyó la partida para el aumento a los jueces porque no hay una ley que lo ordene, sin embargo, la Junta de Control Fiscal (JCF) afirma que el dinero está.

“Yo con el mayor respeto a los jueces, yo creo que la decisión que se tomó no va a tono con el proceso legislativo, y mucho menos la definición de qué es una resolución y una ley. Yo creo que la Junta fue bastante clara cuando en julio del año pasado sometió la carta y las condiciones que eran necesarias para poder incrementar el aumento”, dijo Santa Rodríguez, en entrevista radial. (NotiUno 630)

“Yo sigo insistiendo que, dentro del proceso legislativo yo no puedo incluir una partida de algo que no existe, que es una ley, y el borrador del presupuesto de la Junta no los incluye. Si tú sacas los números, incluye el incremento en nómina basado en el aumento de los salarios de los empleados de la rama judicial. Si tú le pones, en lo que debía haber sido el aumento de los jueces, se excedería por más de 10 o 11 millones (de dólares). No está incluido”, expuso.

La portavoz de la Junta fiscal, Sylvette Santiago Luciano, estableció en declaraciones escritas que: “Los fondos están incluidos en la misma cuenta que se pusieron el año pasado bajo la custodia de OGP. Hay $12 millones. La junta no ha enviado una resolución de presupuesto al Gobierno”.

En varias entrevistas, el presidente de la Cámara de representantes Rafael “Tatito” Hernández Montañez ha insistido en que atenderá, después de las primarias de junio, la legislación sobre los aumentos salariales para los jueces y otros funcionarios gubernamentales.

Preliminarmente, Santa Rodríguez mencionó que el presupuesto para el próximo año fiscal que comienza el primero de julio, asciende a 13 mil millones de dólares.