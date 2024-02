APS Healthcare recibe acreditación de entidad nacional a pesar de cuestionamientos sobre funciones

La empresa subcontratada para proveer los servicios de salud mental por prácticamente todas las aseguradoras contratadas bajo el Plan Vital, APS Healthcare, anunció hoy que la entidad nacional Comisión de Acreditación de Revisión de Utilización (URAC, en inglés) revalidó la acreditación.

La vice presidenta de Asuntos Clínicos, Dra. Wendy Fernández, y el presidente de APS, Alexis Cardona, revelaron la noticia, indicando que APS había logrado la acreditación en los últimos años.

“Una vez más, validamos cada una de las ejecutorias de los últimos 3 años- de nuestros empleados, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y demás personal de apoyo al revalidar esta rigurosa acreditación de URAC. El grupo de evaluadores de URAC llevaron a cabo una re-inspección sorpresiva la semana pasada y fueron muy meticulosos y rigurosos al verificar los procesos de revisión de utilización y calidad, entre otros. Especialmente en el área de manejo clínico conocida como “Health Utilization Management 7.4 Accreditation Program”.

Según la Dra. Fernández, la acreditación “ofrece una garantía a nuestros clientes, empleados y proveedores de que somos una organización que cumple con los más altos estándares de excelencia”.

El Dr. José Massa, vicepresidente de Asuntos Médicos de APS, quien forma parte del comité de acreditaciones argumentó que la empresa está comprometida en “seguir siendo líderes en la integración de la salud física y conductual, ofreciendo servicios comprensivos y multidisciplinarios para adultos, geriátricos, adolescentes y niños con trastornos conductuales y/o adicciones. Con una red de proveedores excepcionalmente calificados y una infraestructura de atención médica de vanguardia”.

Nuevamente bajo la lupa servicios de salud mental delegados APS

A principios del mes de febrero Metro Puerto Rico reportó sobre la preocupación de ciudadanos ante el desempeño de la empresa subcontratada bajo delegación para proveer los servicios de salud mental por prácticamente todas las aseguradoras contratadas bajo el plan de salud del gobierno, o Plan Vital: APS Healthcare.

El psicólogo y traumatólogo clínico, David Alcalá, califica a la aseguradora APS como “lo peor”. Además, apuntó que la compañía tiene “demasiado poder”.

Esto se debe a que casi todas las aseguradoras bajo el plan de salud del gobierno dependen de APS para proveer los servicios de salud mental en el archipiélago. Lo que dice desemboca en que “APS sea intocable”. A su juicio es necesario tener más entidades delegadas para mejorar el sistema.

Aunque han “mejorado un poquito” y el pago de las tarifas a los profesionales aumentó, dijo que la comunicación con APS es casi inexistente, el proceso de reclamaciones es dificultoso y la contratación de nuevos proveedores tarda cerca de seis meses.

Asimismo, informó que escucha diariamente que los tratos que reciben los pacientes en las clínicas de APS son “devastadores” y por ello, los psicólogos con clínicas privadas están saturados, pues los ciudadanos prefieren los servicios fuera de los centros de APS.

“Tengo pacientes en mi oficina que han ido a la APS, llegan allí a las 8:00 a. m., y salen a las 5:00 p. m. La primera evaluación la hace un trabajador social —esa persona determina si necesitas una atención psicológica—, tienes médicos generalistas prescribiendo medicamentos de salud mental”, afirmó.

Tanto así, que el profesional llegó aconsejar a sus pacientes a salir de APS, pues el estar en las clínicas les hacía “más daño que bien”.

“La Ley HIPAA no se respeta en esa clínica. Los psiquiatras –—por burnout— los tratan despectivos, los maltratan y llegan más descompensados que por sus propios problemas. Me dicen constantemente: ‘No quiero volver allí, me trataron mal’”, sostuvo Alcalá, quien aseguró que el servicio se limita a entregar una receta, cuando en su opinión, una psicoterapia puede brindar alivio en lugar de “empeparlo de la primera”.

Larga trayectoria de señalamientos

En el 2022 fue filtrado un informe de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) con señalamientos contra la compañía delegada que maneja los servicios de salud mental en Plan Vital.

En el escrito se detallaba que había deficiencias en el servicio, pobre acceso a los tratamientos, limitación en los pagos a los psicólogos, falta de psiquiatras y mínima calidad de atención, entre otros.

El psicólogo Alcalá apuntó a que el documento se intentó esconder en un inicio para “proteger a APS”. “El gobierno sabe lo que pasa. APS tiene demasiado control. Es un monstruo. La salud mental está a merced de APS”, argumentó.

Previo a ese informe del 2022, en el año 2014, la entonces senadora del Partido Popular Democrático, Rossana López, publicó la conclusión de una investigación legislativa que revelaba el mismo panorama sobre los servicios de APS. Concluyó que ASES y ASSMCA no monitoreaban la entidad e incumplían con responsabilidades estipuladas en sus contratos.

Diez años más tarde, la doctora en Política Social y Administración dijo a Metro que la falta de atención a los hallazgos de la investigación que publicó en el 2014 se refleja en las situaciones actuales. “Si ASES hiciera su trabajo de monitorear la cantidad y la calidad, esto no pasase. Hay incumplimiento de contrato. […] mientras estaba, tenía seguimientos casi mensual para que ellos hicieran su trabajo de calidad y cantidad de servicio, porque hay una responsabilidad del Estado y la Legislatura a darle seguimiento a las situaciones que se están dando”, expresó López.

La también excandidata a la alcaldía de San Juan coincidió con señalamientos públicos de que APS opera básicamente como un “monopolio”.

Para lograr un cambio real, opinó que es necesario tener un ente externo que fiscalice en búsqueda de alcanzar un cambio estructural en el sistema de salud.

ASSMCA investiga

La administradora de ASSMCA, Carmen Bonet, confirmó que están en la segunda fase de la investigación de APS sobre el caso del joven Mayans Rodríguez.

La pesquisa busca analizar los “estándares de calidad, si hay un incumplimiento al plan individualizado de tratamiento o de alguna de las responsabilidades de APS y si existe una deficiencia” de cómo llevaron a cabo el tratamiento del joven. No entró en mayores detalles por la ley de privacidad HIPPA.

Ante los señalamientos del pasado a APS y que aún prevalecen, la administradora aseveró que no han recibido muchas querellas. Pero dijo que “siempre” ejecutan requerimientos de información.

Metro cuestionó sobre los reclamos de la familia de Mayans Rodríguez, a lo que la administradora enfatizó que es “importante” buscar otras opciones de tratamiento y reconocer las señales de cuando un paciente está en riesgo de una crisis.

La administradora reiteró que “no solamente está APS”, sino que existen otras opciones de tratamiento como el de llegar a una sala de emergencia. Fuera de una situación de urgencia, para los pacientes de Plan Vital la opción casi exclusiva es APS.

Asimismo, otro experto en salud mental consultado por Metro que prefirió mantenerse en el anonimato destacó que en una sala de emergencia se puede estabilizar “muy temporeramente” a un paciente de salud mental, “pero allí no va a recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico. Lo dice el nombre ‘sala de emergencia’ y a menos que sea en un hospital psiquiátrico, no es un lugar para recibir tratamiento para un trastorno de salud mental”.

Mientras, Bonet aseguró que la red de proveedores de APS tiene citas disponibles con psicólogos.

Informe de ASES del 2022 no es oficial para ASSMCA

En respuesta al informe del 2022, la administradora de ASSMCA indicó que el documento no se puede utilizar como referente, pues no era un documento oficial ni que llegó a las manos de la agencia.

“Yo recién llego, pero por lo que he escuchado es que ese informe nunca se ha recibido en ASSMCA. Se tuvo conocimiento a través de la prensa. No es un informe que este firmado, que haya sido oficial. ASES podría dar más información relacionado a lo que es el informe, pues aparentemente es de ASES. […] No tenemos constancia sobre las quejas de servicio porque no llegaron instrumentos, ni detalles de la investigación exacta, no llegó firmada, no hay metodología de cómo fue la investigación”, respondió.

Luego de estos señalamientos, Bonnet indicó que ASSMCA estuvo trabajando con APS para expandir la red de proveedores para poder facilitar el acceso.

La administradora exhortó a los ciudadanos a que sometan querellas a la agencia, de considerar que es lo necesario.

¿Qué podría suceder después de la investigación?

Al preguntar sobre cuándo podrían terminar la pesquisa en el caso del joven Mayans Rodríguez, la agencia indicó que dejarán saber cuando culmine si existe un plan de acción. De encontrar un incumplimiento por parte de la compañía delegada, la agencia puede multar a APS desde $600 hasta $5,000.

“Esto no se quedará así, seguiremos con requerimientos de información y seguiremos el esfuerzo de evaluar cada año”, subrayó.

APS apuesta a los servicios que ofrecen y niegan denuncias

La vicepresidenta de Asuntos Clínicos de APS, Wendy Fernández y el presidente, Jorge Massa, confirmaron a este medio que ASSMCA solicitó unos documentos como parte de la auditoría que lleva a cabo la agencia.

“Tenemos una muy buena relación con ASSMCA. Le ofrecimos todos los documentos solicitados. Lo que nos soliciten, vamos a proveer. Lo que procede es que tendremos una reunión, en la medida que van evaluando la información. (Se) estarán haciendo intervenciones. No es la primera vez que APS es auditado y no solo por ASSMCA”, expresó Fernández.

Ambos establecieron que los documentos que la agencia requirió no están relacionados a un caso aislado, sino que obtuvieron información variada y de diferentes expedientes.

En medio de esta investigación, las críticas a APS continúan y ante esto, los portavoces aseguran que toda compañía que preste servicios está sujeta a insatisfacción. “En las clínicas la ventaja que tenemos es que hay un equipo multidisciplinario. Eso hace que el servicio sea más robusto en ese sentido. Todos los profesionales diseñan un tratamiento en conjunto y en beneficio del paciente”, alegó Fernández.

Ante esa aseveración, el experto en salud mental consultado por Metro, afirmó que un equipo multidisciplinario debería tener la capacidad de atender un amplio y diverso número de pacientes con una compleja diversidad de trastornos mentales, “pero al presente la empresa no está realizando su labor efectivamente. Las historias son las mismas y se repiten; el servicio en APS es deficiente y esto pone en riesgo la salud mental y hasta la vida de miles de puertorriqueños”.

Rechazan señalamientos del informe del 2022

Del mismo modo, los ejecutivos de APS rechazaron las denuncias del informe del 2022 por parte de ASES, así como las aseveraciones de que hay listas de espera en sus centros de servicio.

“Es informe nunca se publicó, fue un borrador, que aparentemente se trabajó en una de las agencias. El informe tenía incongruencias, tenía muchos errores. Realmente ese informe no reflejaba la realidad de lo que es el servicio de APS, sino la red general de los servicios de salud mental. No estaba bien hecho, por eso nunca fue publicado ni fue dado como un hecho”, argumentó Fernández.

“Nuestras clínicas no tienen una lista de espera. Tenemos servicios en todas las clínicas […] Un paciente que llega es un paciente que le vamos a dar una cita, si tienen una emergencia le vamos a ayudar a recibir lo que necesite”, sostuvo Fernández.

Insistió que se trata de “un acceso bastante amplio por su equipo multidisciplinario” y que los comentarios negativos de APS pueden venir de una “perspectiva no basada en esa visión multidisciplinaria”. “Puedo dar por hecho que APS hace todo lo que tiene a su alcance, siempre ha demostrado el compromiso que tiene”, finalizó Massa.

Vínculos políticos

Una búsqueda de Metro en el portal del Contralor Electoral reflejó que miembros de la familia Artau, dueños de APS y otras empresas de salud, son donantes activos de candidatos tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático.