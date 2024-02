Pierluisi favorece que HMS Ferries ofrezca garantía de sus servicios a Vieques, Culebra y Cataño

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia favoreció el lunes, que la empresa matriz HMS Ferries, encargada del servicio de transporte marítimo para las islas municipio de Vieques, Culebra y Cataño, les den por escrito a los alcaldes garantía de que sus servicios no se verán afectados tras acogerse a un proceso de quiebra para reestructuración.

“El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) estaba al tanto de esta petición de reorganización de la empresa matriz de HMS Ferries, que es la que se ocupa de la transportación a Vieques, Culebra y entre Cataño y San Juan. Ese proceso de reorganización, ese proceso de quiebra no tiene nada que ver con las operaciones de la matriz de HMS Ferries en cuanto a transportación marítima. Solamente tiene que ver con su negocio de cruceros, que es una parte minoritaria, o es una pequeña porción de sus operaciones. Las operaciones rentables de la matriz son en el área de transportación marítima, le sirve a la Estatua de la Libertad, le sirve a las Cataratas del Niágara, le sirve a la isla de Alcatraz en la Bahía de San Francisco. O sea, son facilidades muy concurridas, críticas en Estados Unidos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Y yo lo que pienso es que lo que debe hacer la HMS Ferries es darles garantías a nuestros alcaldes de la isla municipio por escrito de que ese servicio no va a sufrir interrupción alguna, no se va a afectar de forma alguna por ese proceso de reorganización. Estoy seguro que van a poder brindarles las garantías a los alcaldes y voy a incluir al de Cataño también. Me parece bien, veo como buenos ojos que la empresa le dé garantías por escrito a los tres alcaldes de que los servicios de transportación a esos tres municipios no se van a haber afectados como resultado de este proceso de reorganización de la empresa matriz de HMS Ferries”, añadió.

Pierluisi Urrutia descartó tajantemente la posibilidad de la cancelación de ese contrato ante la quiebra de la empresa matriz.

“Descartado, totalmente, de plano. Eso no se puede ni considerar, porque ha mejorado tremendamente el servicio y yo estoy velando porque ese servicio siga así. La puntualidad de las lanchas es mucho mejor de lo que había antes, la cantidad de lanchas que está tendiendo el servicio tanto en Vieques como Culebra es adecuada. Al revés sería nefasto cancelar ese contrato y regresar a lo que teníamos antes que ciertamente no estaba dando resultados”, dijo el gobernador.

Asimismo, descartó que hayan nuevos aumentos en tarifa como consecuencia del proceso de quiebra de HMS Ferries.

“Nos favorecemos aumentos en las tarifas para los residentes. La única tarifa que sí se está considerando, si no ya comenzó a tener un aumento, es la que le aplica a los que visitan las islas municipios, es decir, los que van allí por propósitos de turismo, principalmente. Pero no los recientes siempre van a tener una tarifa preferencial. Y lo que le digo a la población en general de los tres municipios que mencioné es que no, que toda la información que nos ha llegado a nivel de nuestra Autoridad de Alianzas Público Privadas, es que este proceso de organización no va a impactar de forma alguna del servicio, pero le vamos a pedir a HMS Ferries que le de garantías por escrito a los alcaldes de los municipios que atiende HMS Ferries, de que es así, que se ponga por escrito. Y nosotros mientras tanto estaremos fiscalizando el servicio, hasta el momento lo que vemos una gran mejoría en el servicio y en el estado de condición de las lanchas que se utilizan para dar el servicio. También sabemos que se están construyendo nuevas lanchas y que todo eso está debidamente encaminado, las lanchas que van a tener, o sea, que van a ser de la altura del siglo 21, como esa población se merece”, concluyó.

El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto, descartó por su parte, que la determinación de la empresa matriz del operador del sistema de transporte marítimo en Puerto Rico, de declararse en quiebra, afecte los servicios que se brindan entre San Juan y Cataño, así como entre Ceiba y las islas municipio de Vieques y Culebra.

“Reconocemos la preocupación, muy legítima, ante el anuncio de Hornblower Group (HG), matriz de Hornblower Maritime Services (HMS) Ferries, de que se estaría acogiendo a las protecciones de la Ley de Quiebras como parte de una reestructuración. En momentos en que el sistema de transporte marítimo en Puerto Rico está exhibiendo unas mejoras históricas en todos sus renglones, lo menos que queremos es que haya un retroceso. Sin embargo, el proceso que lleva a cabo HG no afectará en lo absoluto el servicio de viajes marítimos,” puntualizó Menéndez Agosto en declaraciones escritas.

“Por supuesto, nosotros mantenemos comunicación constante con los directivos de HG y HMS, así como con el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontánez, para asegurar que se mantenga la fiscalización del contrato actual, y garantizar que no surjan sorpresas en el camino. No obstante, reiteramos que no hay nada que sugiera, siquiera, que podrían afectarse los viajes o las tarifas entre San Juan y Cataño, y entre Ceiba y las islas municipios de Vieques y Culebra,” aseguró.

Finalmente, Menéndez Agosto añadió que “por el contrario, lo que tenemos en el panorama son buenas noticias. En ATI tenemos varios proyectos en curso para mejorar la experiencia de los pasajeros, entre ellos la millonaria remodelación del terminal de lanchas en Ceiba, el progreso de la ruta corta entre Ceiba y Vieques, y la entrada en operaciones de la embarcación Cayo Largo, luego de un proceso de restauración de 8 millones de dólares, provenientes de fondos federales.”