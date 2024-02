Gobernador favorece aumento de salario para trabajadores de la construcción ante falta de mano de obra

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que ante la falta de empleomanía para continuar con obras de reconstrucción, favorece que se aumenten los salarios para atraer mano de obra local.

“Y sí, pues es con adiestramiento, mejor paga, primero adiestramiento de la fuerza laboral para que pueda insertarse en estas áreas de crecimiento. Construcción es una, manufactura es otra, turismo es otra y el sector de la tecnología es otro. O sea, ahí identifique cuatro áreas en las que hace falta más personal, pues se están llevando a cabo ese adiestramiento y se está pagando más porque a mí me consta que como resultado no solo del aumento del salario de mínimo, sino de la oferta y demanda en el mercado, se está pagando más. Y lo veo con buenos ojos, porque eso en muchas ocasiones, así es lo que causa que la gente se monta de un avión y se va, si lo que reciben aquí está muy por debajo lo que pudieran recibir de paga en un estado, pues ahí es que se nos van y no queremos que se vayan. Así que yo lo que veo con buenos ojos es que se le esté pagando más a la fuerza trabajadora como una estrategia para retenerla aquí y para atraer algunos de los que se fueron. Así que ese es la mayor estrategia”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

En cuanto a la posibilidad de aumentar la cantidad de mano de obra, en este caso extranjera, Pierluisi Urrutia mencionó que se inclinan por visitar estados de los Estados Unidos para reclutar a inmigrantes con permisos para trabajar.

“En cuanto a visados, no ha habido receptividad para eso, ya se ha mencionado que el secretario de Estado está en conversaciones con el secretario de Estado de Nueva York para la posibilidad de identificar obreros diestros en la construcción inmigrantes que tengan permiso para trabajar y que pudieran estar en posición de venir a Puerto Rico, pero eso como lo trabajaríamos es que contratistas generales y desarrolladores de Puerto Rico irían a Nueva York a entrevistar esos inmigrantes que pudieran estar laborando en la industria de la construcción. Y si tienen el permiso de trabajo que ofrece el gobierno federal, pues entonces, pues, poder entrevistarlos, contratarlos, eso es lo único que está en curso que fuera de lo otro que acabo de mencionar, que es adiestramiento y mejor paga”, concluyó.